IBIA ve BIMCO Önemli Bir Anket İçin İşbirliği Yaptı

Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği (IBIA), BIMCO'nun desteğiyle, denizcilik sektörünün, pazar koşullarını iyileştirmek için bunker lisanslama planlarının ve kütle akış ölçümünün (MFM) daha geniş çapta benimsenmesine ne ölçüde ihtiyaç olduğuna dair görüşünü belirlemek için kapsamlı bir çevrimiçi anket yapıyor. Yanlış uygulama kapsamını en aza indirgemek ve gemilere sağlanan yakıtların miktarı ve kalitesi üzerindeki anlaşmazlıkları azaltmak için bunker sektöründe şeffaflığı artırmak amacıyla hem IBIA, hem de BIMCO, dünyanın dört bir yanındaki bunker merkezlerinde uygulanmak üzere, tercihen kütle akış ölçerleri getirerek, etkili bunker lisanslama programları üzerinde çalışıyor. Daha geniş denizcilik sektörünü hedefleyen çevrimiçi anket, sektörün görüşlerini almak üzere değerli bir araç görevi görecek.

IBIA, bunker lisanslama programlarının temel unsurlarını belirlemek üzere 2021'de IBIA Bunker Lisanslama ve MFM Çalışma Grubu’nu kurdu. Bu girişimin başlatılmasında etkili olan IBIA Başkanı Henrik Zederkof, “IBIA'nın amacı, bunker limanları arasında daha fazla uyum ve şeffaflık yaratmak ve MFM kullanarak sektörümüzün güvenilirliğini güçlendirmektir” dedi.

Probunkers CEO'su ve IBIA Bunker Lisanslama ve Kütle Akış Ölçerler Çalışma Grubu Başkanı Alexander Prokopakis ise, “Çalışma grubu, tedarik sektörünü, denizcilik endüstrisini ve limanlar ve sigorta şirketleri gibi diğer paydaşları temsil eden 24 IBIA üyesinden oluşuyor. BIMCO, Nisan 2021'deki ilk toplantısından bu yana çalışma grubunda yer alıyor ve girişimi tam olarak destekliyor” şeklinde konuştu.

Bunker lisansı, bunker tedarikçilerinin ve bunker mavna sağlayıcılarının belirli bir yetki alanı içinde çalışmasına izin veren koşulları belirliyor. Lisans, bunker lisansının kapsadığı yetki alanı dahilinde faaliyet izni almak ve bunu sürdürmek için belirli minimum şartları belirleyecek. Özel şartlar değişebilir; ancak etkin bir bunker lisansı programı, lisans sahiplerinin lisansta belirtilen minimum şartları karşılamasını ve buna uyulmaması karşısında ciddi yaptırımlar uygulamayı amaçlamaktadır.

BIMCO Genel Sekreteri ve CEO'su David Loosley de, “Yüksek kaliteli akaryakıt tedarikçilerini ödüllendiren lisans programlarının uygulanması, teslim edilen yakıtın kalite düzeyinin iyileştirilmesine yardımcı olacak ve armatörler ve yakıt tedarikçileri için önemli mali tasarruflar sağlayacaktır” dedi.

Bu önlemlerin daha geniş çapta uygulanmasına yönelik ihtiyaç ve istek hakkında değerli bilgiler elde etmek için bu ankete geniş bir sektör katılımı aranıyor. Çevrimiçi anketin tamamlanması yaklaşık 7-10 dakika sürecek ve tüm yanıtlar gizlilik içinde değerlendirilecek.

Aşağıdaki QR Kodu, IBIA ve BIMCO'nun web sitelerinde de bulunabilen ankete yönlendirecek.



QR KODU:

Anket linki: https://fs22.formsite.com/APMCS/cb6aftwkj7/index.html

IBIA web sitesi linki: https://ibia.net/#survey