IBIA 'Yeni Bölgesel Dinamikler ve Yeşil Denizcilik Geleceğine Geçiş' Konferansı Türkiye'de

Konferans fiziki olarak Türkiye'de, İstanbul'da 22 Haziran'da Raffles Otel'de gerçekleştirilecek. Bu konferansta, armatörleri, yakıt alıcılarını, önde gelen yakıt tedarikçileri, yakıt tüccarları, yakıt komisyoncuları ve diğer sektör paydaşları yer alacak. Son aylardaki jeopolitik olaylar, küresel petrol, nakliye ve bunker pazarlarında radikal bir değişim yarattı. Bu nedenle, bunun kısa ve uzun vadeli etkileri ve bunların özellikle Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'i nasıl istikrarsızlaştırdığını tartışacağız. Gündem ayrıca aşağıdaki oturumları içerecektir:

Temiz Denizcilik ve Karbonsuzlaştırma

Önerilen Akdeniz Emisyon Kontrol Alanı (ECA) ve DenizciliğinKarbonsuzlaştırmaHedefleri.

Alternatif yakıtlar

Karbon Düzenlemesi: AB Emisyon Ticareti Sistemi (EU ETS) ve Gelecek - Karbon Düzenlemeleri

Bu konferansa aşağıdaki etkinlikler de eşlik edecektir:

Bir sergi salonu

Detaylı sunumlar

Canlı Soru-Cevap izleyici katılımıyla bir dizi panel tartışması

Raffles Hotel'de bir Kokteyl resepsiyonu

Konferans, Türk Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenmektedir. Platin sponsorumuz Petrol Ofisi'ne, Altın Sponsorumuz Alkagesta'ya, Yaka ve Rozet Sponsorumuz Metanol Enstitüsü'ne, Destekleyici Derneklerimiz: Türkiye Gemi İnşa Sanayiciler Birliği (GİSBİR), Türkiye Gemi Mühendisleri Odası, Türkiye Armatörler Birliği ve KOSDER’e teşekkür ederiz. Ayrıca, tüm medya sponsorlarımıza da teşekkür ederiz.

Daha fazla bilgi ve kayıt için buraya tıklayın: https://ibia.net/event/ibia-going-to-clean-ship-future/