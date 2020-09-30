IBIA’nın 2020 Yıllık Toplantısı Online Yapılacak

IBIA'nın yıllık kongresi dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve onun etkilerinin hayatımızın bir parçası haline geldiği olağanüstü koşullarda gerçekleşiyor. COVID-19, bu yılın başlarından itibaren dünyanın bazı bölgelerindeki yakıt talebinde %30'a varan azalmaya sebep olurken, petrol fiyatlarındaki dengesizlik başta olmak üzere sektörü pek çok açıdan olumsuz etkiledi.

COVID-19'un getirdiği aksaklıklar da göz önünde bulundurulduğunda denizcilik ve bunker sektörü oldukça kritik bir noktada. Söz konusu kritik dönemde gündeme gelen sorunlara yanıt olmak amacıyla Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği (IBIA), 2020 Yıllık Toplantısı’nı tamamen yenilikçi, inovatif ve online olarak gerçekleştireceğini duyurdu. 3-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan IBIA 2020 Yıllık Toplantısı'nda sanal bir sergi salonu, kapsamlı ve isteğe bağlı içeriğe erişimin yanı sıra hem bölgesel hem de küresel odaklı canlı panel tartışmaları yer alacak.

Toplantıya katılacak olan misafirler, sektörün yaşadığı sorunlara ve sektörün geleceğine yönelik pek çok farklı konuda sektörün uzmanlarından sunumlar izleyebilecek, uzmanlara soru sorma şansına erişebilecekler. Online olarak gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar mikrofonları aracılığıyla çevrelerinde bulunan insanlarla doğrudan iletişime geçebilecek, konuşmalara katılabilecek, ilgilendikleri insanların iletişim ve sosyal medya bilgilerine erişebilecekler.

Etkinliğin resmi açılışını Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim yapacak. Sektörün önde gelenlerinden IBIA ve IMO temsilcisi Unni Einemo ve IBIA Başkanı Henrik Zederkof da bu sene ilk kez online olarak yapılacak global toplantının açılış konuşmasını yapacaklar. Konuşma yapacak isimler arasında BIMCO Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Energy Petrol Kurucusu ve IBIA Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Muhtaroğlu, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akartaş, Supramar Shipping Genel Müdürü ve ICS Türkiye Başkanı Bahadır Tonguç ve Tüfekçi Law Firm’den Avukat Mehmet Hakan Tüfekçi de yer alıyor.

IBIA Yıllık Toplantısı'na katılmak için https://www.ibiaconvention.com/ adresine tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz.

Vira Haber