IC Çeşme Marina'ya “Ege’nin En İyi Süper Yat Marinası” Ödülü

ACREW tarafından düzenlenen Süper Yat İşletmeleri Ödülleri kapsamında Çeşme Marina, karada kariyerine devam eden deneyimli emekli kaptanlar, bölüm başkanları ve aktif kaptanlardan oluşan toplam 50 kişilik jüri tarafından Ege'nin en iyi süper yat marinası adayı olarak gösterildi. Kaptan ve mürettebat oyları ile de bu prestijli ödüle layık görüldü.

Gündem Çeşme gazetesine konuşan Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan alınan ödülle alakalı “Ödüllerimize bir yenisini daha eklemiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2020 yılı, yaşanan salgın sebebiyle hem ülkemiz hem de tüm dünya için zor bir yıl oldu. 2021 yılına girerken bu önemli ödülün tüm ülkemize moral olmasını umuyoruz. Bu vesile ile değerli ekibimin tüm üyelerine gönülden teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Tarihi ve romantik bir liman olan Çeşme Marina, 2010 yılında Marina İşletmeciliği dalında denizcilik sektörünün Oscar’ı kabul edilen Altın Çıpa Ödülünün, 2011 yılında ARKIPARC tarafından “Kentsel Kalite İçin Dialog – Karma Kullanım Ödülü’nün, 2012 yılında İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından “Yılın Turizm Yatırımcısı” ödülünün, 2014 yılında Dünya Denizyolu Taşımacılığı “PIANC” tarafından “Jack Nichol – Üstün Tasarım Ödülü”nün ve 2017 yılında “Green Apple” En İyi Çevre Uygulamaları Ödüllerinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kıtalarında Gümüş Elma ödülünün, aynı proje ile 2018 yılında “Yeşil Dünya” Bronz Ödülü’nün de sahibi olmuştu.

Vira Haber