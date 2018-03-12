İÇDAŞ'ın kurucusu Necati Aslan  hayatını kaybetti

Türkiye'nin ağır sanayi alanındaki kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş (İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan, bugün öğle saatlerinde yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti

Necati Aslan için Kasımpaşa’daki Büyükpiyalepaşa Camii’nde 13 Mart Salı günü öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacağı öğrenilirken, cenazesi Beşiktaş’taki Ulus Mezarlığı’nda aile kabristanında toprağa verilecek.

Vira Haber olarak merhum Necati Aslan'a Allah'tan rahmet, başta ailesi, sevenleri ve iş dünyasına başsağlığı diliyoruz.

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