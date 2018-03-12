Karaköy İskelesi Tuzla'dan yola çıktı

Lodos nedeniyle batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Şiddetli lodosun etkisi ile 2008 yılında batan Karaköy iskelesinin yerine konulacak yüzer iskele tamamlanarak, Tuzla’daki tersaneden yola çıktı.

Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, römorkörler eşliğinde limandan çıkarıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Haliç Tersanesi’ne çekilecek iskele, buradaki son işlemlerin ardından hizmet vermeye başlayacak.

İskele teknik özellikleri itibari ile 2 bin 236 metrekarelik alandan oluşurken, 2 bin ton ağırlığında bulunuyor. İskele hizmet vermeye başladığında sancak ve deniz tarafındaki alınlık bölümünden aynı anda üç vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek.

Vira Haber