5 AB ülkesinden Kuzey Akım-2 için uyarı mektubu

Avrupa’nın 5 ülkesi, “Kuzey Akım-2” boru hattının tehlikesi hakkında bir mektup imzaladılar. “Polonya Radyosu”nun bildirdiğine göre, daha önce söz konusu mektup Ukrayna ve Moldova tarafından da imzalanmıştı.

"Bu belge ayrı ayrı devletler değil de bir grup ülke tarafından imzalandığı için böyle bir ses daha çok duyulabilir" diyen Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm'in Başkanı Marek Kuchcinski, "Bu prensip, Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinin ve onların doğu kesimlerinde bulunan ülkelerin güvenliği ile ilgili genel bir endişe. Herkesle işbirliği yapmak istiyoruz, fakat aynı zamanda Baltık ülkeleri ve Polonya vatandaşlarının güvenliğine saygı duyulması ve onların korunmasını istiyoruz. Bu günlerde bağımsızlığı için savaşan Ukrayna'yı destekliyoruz” diye konuştu.

Söz konusu mektupta, enerji güvenliğinin birleşik ve başarılı bir Avrupa'nın önemli bir bileşeni olduğu vurgulanırken, Kuzey Akım gaz boru hattının ticari bir proje olmasına rağmen, gerçekte Rus devletinin politikasının bir aracı olduğuna dikkat çekildi.

AB kurallarına uygun yapılsın

Polonya, Litvanya, Ukrayna, Letonya ve Moldova; Avrupa ülkelerini Kuzey Akım-2 boru hattının işleyişinin AB kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamaya çağırdı.

Kuzey Akım-2 projesiyle, Rusya’nın Baltık Denizi vasıtasıyla Almanya’ya transit ülkeleri dolanarak doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirmesi mümkün hale gelecek. Rusya Federasyonu, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattını 2019 yılının sonuna kadar işler hale getirmeyi planlıyor. Proje inşaatının maliyeti, 9,9 milyar avro (11 milyar dolar) olarak değerlendirildi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya ve Almanya arasında planlanan Kuzey Akım - 2 doğal gaz boru hattının da ABD yaptırımlarına dahil edilmesini istediklerini söylemişti.

Vira Haber