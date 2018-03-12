KKTC doğalgaz aramaya başlayacak

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Rum tarafı çekilmezse Türk tarafı da doğalgaz aramaya başlayacak" dedi.

Reuters'a konuşan Özersay, "Ya birlikte yapacağız, görüşeceğiz, uzlaşacağız, harekete geçeceğiz, ya da her şey duracak. Veya biz de aynı şeyi yapacağız, sondaja başlayacağız" dedi.

Özersay, gerilimin tırmanma ihtimali hakkındaki soruya karşı, ilk adımın diplomasi olacağı belirterek, "Biraz soğukkanlılık getirmeyi hedefliyoruz, gerilimi artırmayı değil" cevabını verdi. Özersay, "Bu nedenle son olayda güç kullanmadık. Güç gösterisinde bile bulunmadık. Orada caydırıcılık vardı" diye konuştu.

Kıbrıs Rum tarafı ada açıklarındaki petrol ve doğalgaz aramaları için uluslararası enerji şirketleriyle tek taraflı olarak anlaşma imzalamıştı. Türkiye ise, Kıbrıs Rum yönetiminin Ankara'ya danışmadan başlattığı arama çalışmalarını engelleyeceğini belirtmişti.

İtalyan Eni şirketi de, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin engellemesi nedeniyle planlanan arama çalışmalarından vazgeçmişti. ABD'li ExxonMobil'in de Rum tarafı adına bu yıl içinde bölgede arama çalışması yürütmesi bekleniyor.

Vira Haber