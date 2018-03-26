İDO 148 ek sefer düzenleyecek
İDO 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma günü tatil dönemlerinde misafirlerine 148 ek sefer sunuyor.
İDO, ilkbahar döneminde iki farklı tatil gününün bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı. İDO, tatilciler için bir planlama yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma günü tatil dönemleri için toplam 148 ek seferi satışa açtı.
İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin Pazartesi gününe gelmesi nedeniyle, Cuma-Cumartesi gidiş, Pazartesi dönüş olacak şekilde ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatilinin Salı gününe gelmesi nedeniyle de, Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olmak üzere deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat seferleri için aşağıda listelenen 148 ek seferi satışa açtı.
İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ek seferleri aşağıdaki tablodaki gibidir:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatili döneminin ek seferleri aşağıdaki tablodaki gibidir:
Tarih
Sefer Saati
Hat
Gemi tipi
1
27 Nisan 2018 Cuma
16:00
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
2
27 Nisan 2018 Cuma
17:20
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
3
27 Nisan 2018 Cuma
18:45
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
4
27 Nisan 2018 Cuma
20:10
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
5
27 Nisan 2018 Cuma
21:30
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
6
27 Nisan 2018 Cuma
17:40/18:00
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa
Deniz Otobüsü
7
27 Nisan 2018 Cuma
13:50/14:10
Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Deniz Otobüsü
8
27 Nisan 2018 Cuma
17:00
Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Deniz Otobüsü
9
27 Nisan 2018 Cuma
19:10/19:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Deniz Otobüsü
10
27 Nisan 2018 Cuma
22:45
Yenikapı-Bursa
Hızlı Feribot
11
27 Nisan 2018 Cuma
22:45
Bursa-Yenikapı
Hızlı Feribot
12
27 Nisan 2018 Cuma
23:00
Pendik-Yalova
Ferrycat
13
27 Nisan 2018 Cuma
23:00
Yalova-Pendik
Ferrycat
14
27 Nisan 2018 Cuma
19:30
Yenikapı-Bandırma
Hızlı Feribot
15
27 Nisan 2018 Cuma
22:30
Bandırma-Yenikapı
Hızlı Feribot
16
28 Nisan 2018 Cumartesi
08:30
Yenikapı-Bandırma
Hızlı Feribot
17
28 Nisan 2018 Cumartesi
10:30
Bandırma-Yenikapı
Hızlı Feribot
18
28 Nisan 2018 Cumartesi
05:45
Yenikapı-Yalova
Ferrycat
19
28 Nisan 2018 Cumartesi
05:45
Yalova-Yenikapı
Ferrycat
20
28 Nisan 2018 Cumartesi
06:00
Pendik-Yalova
Ferrycat
21
28 Nisan 2018 Cumartesi
06:00
Yalova-Pendik
Ferrycat
22
28 Nisan 2018 Cumartesi
13:00
Pendik-Yalova
Ferrycat
23
28 Nisan 2018 Cumartesi
13:00
Yalova-Pendik
Ferrycat
24
28 Nisan 2018 Cumartesi
10:00
Yenikapı-Bursa
Hızlı Feribot
25
28 Nisan 2018 Cumartesi
15:15
Bursa-Yenikapı
Hızlı Feribot
26
28 Nisan 2018 Cumartesi
10:30
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
27
28 Nisan 2018 Cumartesi
11:50
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
28
28 Nisan 2018 Cumartesi
14:15
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
29
28 Nisan 2018 Cumartesi
16:45
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
30
28 Nisan 2018 Cumartesi
18:45
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
31
28 Nisan 2018 Cumartesi
10:10/10:30
Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa
Deniz Otobüsü
32
28 Nisan 2018 Cumartesi
09:00/09:30
Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa
Deniz Otobüsü
33
28 Nisan 2018 Cumartesi
09:30/10:00
Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy
Deniz Otobüsü
34
29 Nisan 2018 Pazar
17:15
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
35
29 Nisan 2018 Pazar
18:45
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
36
29 Nisan 2018 Pazar
20:15
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
37
1 Mayıs 2018 Salı
12:30
Yenikapı-Bursa
Hızlı Feribot
38
1 Mayıs 2018 Salı
12:00
Bursa-Yenikapı
Hızlı Feribot
39
1 Mayıs 2018 Salı
15:30
Yenikapı-Bursa
Hızlı Feribot
40
1 Mayıs 2018 Salı
15:15
Bursa-Yenikapı
Hızlı Feribot
41
1 Mayıs 2018 Salı
20:30
Yenikapı-Bursa
Hızlı Feribot
42
1 Mayıs 2018 Salı
20:30
Bursa-Yenikapı
Hızlı Feribot
43
1 Mayıs 2018 Salı
22:45
Yenikapı-Bursa
Hızlı Feribot
44
1 Mayıs 2018 Salı
22:45
Bursa-Yenikapı
Hızlı Feribot
45
1 Mayıs 2018 Salı
23:45
Yenikapı-Yalova
Ferrycat
46
1 Mayıs 2018 Salı
23:45
Yalova-Yenikapı
Ferrycat
47
1 Mayıs 2018 Salı
13:00
Pendik-Yalova
Ferrycat
48
1 Mayıs 2018 Salı
13:00
Yalova-Pendik
Ferrycat
49
1 Mayıs 2018 Salı
21:00
Pendik-Yalova
Ferrycat
50
1 Mayıs 2018 Salı
21:00
Yalova-Pendik
Ferrycat
51
1 Mayıs 2018 Salı
22:00
Pendik-Yalova
Ferrycat
52
1 Mayıs 2018 Salı
22:00
Yalova-Pendik
Ferrycat
53
1 Mayıs 2018 Salı
23:00
Pendik-Yalova
Ferrycat
54
1 Mayıs 2018 Salı
23:00
Yalova-Pendik
Ferrycat
55
1 Mayıs 2018 Salı
23:59
Pendik-Yalova
Ferrycat
56
1 Mayıs 2018 Salı
23:59
Yalova-Pendik
Ferrycat
57
1 Mayıs 2018 Salı
14:00
Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy
Deniz Otobüsü
58
1 Mayıs 2018 Salı
17:00
Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy
Deniz Otobüsü
59
1 Mayıs 2018 Salı
16:00/16:30
Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı
Deniz Otobüsü
60
1 Mayıs 2018 Salı
13:00/13:30
Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı
Deniz Otobüsü
61
1 Mayıs 2018 Salı
15:15/15:45
Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy
Deniz Otobüsü
62
1 Mayıs 2018 Salı
17:30/18:00
Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı
Deniz Otobüsü
63
1 Mayıs 2018 Salı
15:15
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
64
1 Mayıs 2018 Salı
16:45
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
65
1 Mayıs 2018 Salı
18:15
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
66
1 Mayıs 2018 Salı
19:35
Yenikapı-Yalova
Deniz Otobüsü
67
1 Mayıs 2018 Salı
21:15
Yalova-Yenikapı
Deniz Otobüsü
68
1 Mayıs 2018 Salı
19:00
Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Deniz Otobüsü
69
1 Mayıs 2018 Salı
12:00
Yenikapı-Bandırma
Hızlı Feribot
70
1 Mayıs 2018 Salı
12:00
Bandırma-Yenikapı
Hızlı Feribot
71
1 Mayıs 2018 Salı
15:00
Yenikapı-Bandırma
Hızlı Feribot
72
1 Mayıs 2018 Salı
15:00
Bandırma-Yenikapı
Hızlı Feribot
73
1 Mayıs 2018 Salı
18:00
Yenikapı-Bandırma
Hızlı Feribot
74
1 Mayıs 2018 Salı
21:00
Bandırma-Yenikapı
Hızlı Feribot
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.