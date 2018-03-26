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İDO 148 ek sefer düzenleyecek

İDO 148 ek sefer düzenleyecek

İDO 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma günü tatil dönemlerinde misafirlerine 148 ek sefer sunuyor.

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İDO, ilkbahar döneminde iki farklı tatil gününün bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı. İDO, tatilciler için bir planlama yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma günü tatil dönemleri için toplam 148 ek seferi satışa açtı.

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin Pazartesi gününe gelmesi nedeniyle, Cuma-Cumartesi gidiş, Pazartesi dönüş olacak şekilde ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatilinin Salı gününe gelmesi nedeniyle de, Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olmak üzere deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat seferleri için aşağıda listelenen 148 ek seferi satışa açtı.

 

İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ek seferleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

Tarih

Sefer Saati

Hat

Gemi tipi

1

20 Nisan 2018 Cuma

16:00

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

2

20 Nisan 2018 Cuma

17:20

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

3

20 Nisan 2018 Cuma

18:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

4

20 Nisan 2018 Cuma

20:10

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

5

20 Nisan 2018 Cuma

21:30

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

6

20 Nisan 2018 Cuma

17:40/18:00

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa

Deniz Otobüsü

7

20 Nisan 2018 Cuma

13:50/14:10

Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Deniz Otobüsü

8

20 Nisan 2018 Cuma

17:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

9

20 Nisan 2018 Cuma

19:10/19:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Deniz Otobüsü

10

20 Nisan 2018 Cuma

22:45

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

11

20 Nisan 2018 Cuma

22:45

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

12

20 Nisan 2018 Cuma

19:30

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

13

20 Nisan 2018 Cuma

22:30

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

14

20 Nisan 2018 Cuma

23:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

15

20 Nisan 2018 Cuma

23:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

16

21 Nisan 2018 Cumartesi

05:45

Yenikapı-Yalova

Ferrycat

17

21 Nisan 2018 Cumartesi

05:45

Yalova-Yenikapı

Ferrycat

18

21 Nisan 2018 Cumartesi

06:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

19

21 Nisan 2018 Cumartesi

06:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

20

21 Nisan 2018 Cumartesi

13:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

21

21 Nisan 2018 Cumartesi

13:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

22

21 Nisan 2018 Cumartesi

10:00

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

23

21 Nisan 2018 Cumartesi

15:15

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

24

21 Nisan 2018 Cumartesi

08:30

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

25

21 Nisan 2018 Cumartesi

10:30

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

26

21 Nisan 2018 Cumartesi

10:30

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

27

21 Nisan 2018 Cumartesi

11:50

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

28

21 Nisan 2018 Cumartesi

14:15

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

     

29

21 Nisan 2018 Cumartesi

16:45

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

30

21 Nisan 2018 Cumartesi

18:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

31

21 Nisan 2018 Cumartesi

10:10/10:30

Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa

Deniz Otobüsü

32

21 Nisan 2018 Cumartesi

09:00/09:30

Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa

Deniz Otobüsü

33

21 Nisan 2018 Cumartesi

09:30/10:00

Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

Deniz Otobüsü

34

22 Nisan 2018 Pazar

17:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

35

22 Nisan 2018 Pazar

18:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

36

22 Nisan 2018 Pazar

20:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

37

23 Nisan 2018 Pazartesi

12:30

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

38

23 Nisan 2018 Pazartesi

12:00

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

39

23 Nisan 2018 Pazartesi

15:30

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

40

23 Nisan 2018 Pazartesi

15:15

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

41

23 Nisan 2018 Pazartesi

20:30

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

42

23 Nisan 2018 Pazartesi

20:30

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

43

23 Nisan 2018 Pazartesi

22:45

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

44

23 Nisan 2018 Pazartesi

22:45

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

45

23 Nisan 2018 Pazartesi

12:00

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

46

23 Nisan 2018 Pazartesi

12:00

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

47

23 Nisan 2018 Pazartesi

15:00

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

48

23 Nisan 2018 Pazartesi

15:00

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

49

23 Nisan 2018 Pazartesi

18:00

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

50

23 Nisan 2018 Pazartesi

21:00

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

51

23 Nisan 2018 Pazartesi

23:45

Yenikapı-Yalova

Ferrycat

52

23 Nisan 2018 Pazartesi

23:45

Yalova-Yenikapı

Ferrycat

53

23 Nisan 2018 Pazartesi

13:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

54

23 Nisan 2018 Pazartesi

13:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

55

23 Nisan 2018 Pazartesi

21:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

56

23 Nisan 2018 Pazartesi

21:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

57

23 Nisan 2018 Pazartesi

22:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

58

23 Nisan 2018 Pazartesi

22:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

59

23 Nisan 2018 Pazartesi

23:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

60

23 Nisan 2018 Pazartesi

23:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

61

23 Nisan 2018 Pazartesi

23:59

Pendik-Yalova

Ferrycat

62

23 Nisan 2018 Pazartesi

23:59

Yalova-Pendik

Ferrycat

63

23 Nisan 2018 Pazartesi

14:00

Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

64

23 Nisan 2018 Pazartesi

17:00

Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

65

23 Nisan 2018 Pazartesi

16:00/16:30

Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı

Deniz Otobüsü

66

23 Nisan 2018 Pazartesi

13:00/13:30

Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı

Deniz Otobüsü

67

23 Nisan 2018 Pazartesi

15:15/15:45

Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

Deniz Otobüsü

68

23 Nisan 2018 Pazartesi

17:30/18:00

Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı

Deniz Otobüsü

69

23 Nisan 2018 Pazartesi

15:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

70

23 Nisan 2018 Pazartesi

16:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

71

23 Nisan 2018 Pazartesi

18:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

72

23 Nisan 2018 Pazartesi

19:35

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

73

23 Nisan 2018 Pazartesi

21:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

74

23 Nisan 2018 Pazartesi

19:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatili döneminin ek seferleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

 

Tarih

Sefer Saati

Hat

Gemi tipi

1

27 Nisan 2018 Cuma

16:00

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

2

27 Nisan 2018 Cuma

17:20

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

3

27 Nisan 2018 Cuma

18:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

4

27 Nisan 2018 Cuma

20:10

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

5

27 Nisan 2018 Cuma

21:30

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

6

27 Nisan 2018 Cuma

17:40/18:00

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa

Deniz Otobüsü

7

27 Nisan 2018 Cuma

13:50/14:10

Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Deniz Otobüsü

8

27 Nisan 2018 Cuma

17:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

9

27 Nisan 2018 Cuma

19:10/19:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Deniz Otobüsü

10

27 Nisan 2018 Cuma

22:45

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

11

27 Nisan 2018 Cuma

22:45

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

12

27 Nisan 2018 Cuma

23:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

13

27 Nisan 2018 Cuma

23:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

14

27 Nisan 2018 Cuma

19:30

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

15

27 Nisan 2018 Cuma

22:30

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

16

28 Nisan 2018 Cumartesi

08:30

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

17

28 Nisan 2018 Cumartesi

10:30

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

18

28 Nisan 2018 Cumartesi

05:45

Yenikapı-Yalova

Ferrycat

19

28 Nisan 2018 Cumartesi

05:45

Yalova-Yenikapı

Ferrycat

20

28 Nisan 2018 Cumartesi

06:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

21

28 Nisan 2018 Cumartesi

06:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

22

28 Nisan 2018 Cumartesi

13:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

23

28 Nisan 2018 Cumartesi

13:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

24

28 Nisan 2018 Cumartesi

10:00

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

25

28 Nisan 2018 Cumartesi

15:15

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

26

28 Nisan 2018 Cumartesi

10:30

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

27

28 Nisan 2018 Cumartesi

11:50

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

28

28 Nisan 2018 Cumartesi

14:15

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

29

28 Nisan 2018 Cumartesi

16:45

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

30

28 Nisan 2018 Cumartesi

18:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

31

28 Nisan 2018 Cumartesi

10:10/10:30

Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa

Deniz Otobüsü

32

28 Nisan 2018 Cumartesi

09:00/09:30

Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa

Deniz Otobüsü

33

28 Nisan 2018 Cumartesi

09:30/10:00

Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

Deniz Otobüsü

34

29 Nisan 2018 Pazar

17:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

35

29 Nisan 2018 Pazar

18:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

36

29 Nisan 2018 Pazar

20:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

37

1 Mayıs 2018 Salı

12:30

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

38

1 Mayıs 2018 Salı

12:00

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

39

1 Mayıs 2018 Salı

15:30

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

40

1 Mayıs 2018 Salı

15:15

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

41

1 Mayıs 2018 Salı

20:30

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

42

1 Mayıs 2018 Salı

20:30

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

43

1 Mayıs 2018 Salı

22:45

Yenikapı-Bursa

Hızlı Feribot

44

1 Mayıs 2018 Salı

22:45

Bursa-Yenikapı

Hızlı Feribot

45

1 Mayıs 2018 Salı

23:45

Yenikapı-Yalova

Ferrycat

46

1 Mayıs 2018 Salı

23:45

Yalova-Yenikapı

Ferrycat

47

1 Mayıs 2018 Salı

13:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

48

1 Mayıs 2018 Salı

13:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

49

1 Mayıs 2018 Salı

21:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

50

1 Mayıs 2018 Salı

21:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

51

1 Mayıs 2018 Salı

22:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

52

1 Mayıs 2018 Salı

22:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

53

1 Mayıs 2018 Salı

23:00

Pendik-Yalova

Ferrycat

54

1 Mayıs 2018 Salı

23:00

Yalova-Pendik

Ferrycat

55

1 Mayıs 2018 Salı

23:59

Pendik-Yalova

Ferrycat

56

1 Mayıs 2018 Salı

23:59

Yalova-Pendik

Ferrycat

57

1 Mayıs 2018 Salı

14:00

Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

58

1 Mayıs 2018 Salı

17:00

Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

59

1 Mayıs 2018 Salı

16:00/16:30

Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı

Deniz Otobüsü

60

1 Mayıs 2018 Salı

13:00/13:30

Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı

Deniz Otobüsü

61

1 Mayıs 2018 Salı

15:15/15:45

Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

Deniz Otobüsü

62

1 Mayıs 2018 Salı

17:30/18:00

Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı

Deniz Otobüsü

63

1 Mayıs 2018 Salı

15:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

64

1 Mayıs 2018 Salı

16:45

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

65

1 Mayıs 2018 Salı

18:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

66

1 Mayıs 2018 Salı

19:35

Yenikapı-Yalova

Deniz Otobüsü

67

1 Mayıs 2018 Salı

21:15

Yalova-Yenikapı

Deniz Otobüsü

68

1 Mayıs 2018 Salı

19:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Deniz Otobüsü

69

1 Mayıs 2018 Salı

12:00

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

70

1 Mayıs 2018 Salı

12:00

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

71

1 Mayıs 2018 Salı

15:00

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

72

1 Mayıs 2018 Salı

15:00

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

73

1 Mayıs 2018 Salı

18:00

Yenikapı-Bandırma

Hızlı Feribot

74

1 Mayıs 2018 Salı

21:00

Bandırma-Yenikapı

Hızlı Feribot

 

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