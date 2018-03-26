İDO 148 ek sefer düzenleyecek

İDO, ilkbahar döneminde iki farklı tatil gününün bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı. İDO, tatilciler için bir planlama yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma günü tatil dönemleri için toplam 148 ek seferi satışa açtı.

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin Pazartesi gününe gelmesi nedeniyle, Cuma-Cumartesi gidiş, Pazartesi dönüş olacak şekilde ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatilinin Salı gününe gelmesi nedeniyle de, Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olmak üzere deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat seferleri için aşağıda listelenen 148 ek seferi satışa açtı.

İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ek seferleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

Tarih Sefer Saati Hat Gemi tipi 1 20 Nisan 2018 Cuma 16:00 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 2 20 Nisan 2018 Cuma 17:20 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 3 20 Nisan 2018 Cuma 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 4 20 Nisan 2018 Cuma 20:10 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 5 20 Nisan 2018 Cuma 21:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 6 20 Nisan 2018 Cuma 17:40/18:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü 7 20 Nisan 2018 Cuma 13:50/14:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 8 20 Nisan 2018 Cuma 17:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 9 20 Nisan 2018 Cuma 19:10/19:30 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 10 20 Nisan 2018 Cuma 22:45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 11 20 Nisan 2018 Cuma 22:45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 12 20 Nisan 2018 Cuma 19:30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot 13 20 Nisan 2018 Cuma 22:30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot 14 20 Nisan 2018 Cuma 23:00 Pendik-Yalova Ferrycat 15 20 Nisan 2018 Cuma 23:00 Yalova-Pendik Ferrycat 16 21 Nisan 2018 Cumartesi 05:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat 17 21 Nisan 2018 Cumartesi 05:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat 18 21 Nisan 2018 Cumartesi 06:00 Pendik-Yalova Ferrycat 19 21 Nisan 2018 Cumartesi 06:00 Yalova-Pendik Ferrycat 20 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat 21 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat 22 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:00 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 23 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 24 21 Nisan 2018 Cumartesi 08:30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot 25 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot 26 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 27 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:50 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 28 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 29 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:45 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 30 21 Nisan 2018 Cumartesi 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 31 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:10/10:30 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa Deniz Otobüsü 32 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:00/09:30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa Deniz Otobüsü 33 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:30/10:00 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü 34 22 Nisan 2018 Pazar 17:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 35 22 Nisan 2018 Pazar 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 36 22 Nisan 2018 Pazar 20:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 37 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 38 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:00 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 39 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 40 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 41 23 Nisan 2018 Pazartesi 20:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 42 23 Nisan 2018 Pazartesi 20:30 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 43 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 44 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 45 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot 46 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot 47 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot 48 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot 49 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot 50 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot 51 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat 52 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat 53 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat 54 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat 55 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:00 Pendik-Yalova Ferrycat 56 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:00 Yalova-Pendik Ferrycat 57 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:00 Pendik-Yalova Ferrycat 58 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:00 Yalova-Pendik Ferrycat 59 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:00 Pendik-Yalova Ferrycat 60 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:00 Yalova-Pendik Ferrycat 61 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:59 Pendik-Yalova Ferrycat 62 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:59 Yalova-Pendik Ferrycat 63 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 64 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 65 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:00/16:30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü 66 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:00/13:30 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü 67 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:15/15:45 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü 68 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:30/18:00 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü 69 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 70 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 71 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 72 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:35 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 73 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 74 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatili döneminin ek seferleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

Tarih Sefer Saati Hat Gemi tipi 1 27 Nisan 2018 Cuma 16:00 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 2 27 Nisan 2018 Cuma 17:20 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 3 27 Nisan 2018 Cuma 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 4 27 Nisan 2018 Cuma 20:10 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 5 27 Nisan 2018 Cuma 21:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 6 27 Nisan 2018 Cuma 17:40/18:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü 7 27 Nisan 2018 Cuma 13:50/14:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 8 27 Nisan 2018 Cuma 17:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 9 27 Nisan 2018 Cuma 19:10/19:30 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 10 27 Nisan 2018 Cuma 22:45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 11 27 Nisan 2018 Cuma 22:45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 12 27 Nisan 2018 Cuma 23:00 Pendik-Yalova Ferrycat 13 27 Nisan 2018 Cuma 23:00 Yalova-Pendik Ferrycat 14 27 Nisan 2018 Cuma 19:30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot 15 27 Nisan 2018 Cuma 22:30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot 16 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot 17 28 Nisan 2018 Cumartesi 10:30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot 18 28 Nisan 2018 Cumartesi 05:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat 19 28 Nisan 2018 Cumartesi 05:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat 20 28 Nisan 2018 Cumartesi 06:00 Pendik-Yalova Ferrycat 21 28 Nisan 2018 Cumartesi 06:00 Yalova-Pendik Ferrycat 22 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat 23 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat 24 28 Nisan 2018 Cumartesi 10:00 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 25 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 26 28 Nisan 2018 Cumartesi 10:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 27 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:50 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 28 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 29 28 Nisan 2018 Cumartesi 16:45 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 30 28 Nisan 2018 Cumartesi 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 31 28 Nisan 2018 Cumartesi 10:10/10:30 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa Deniz Otobüsü 32 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:00/09:30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa Deniz Otobüsü 33 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:30/10:00 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü 34 29 Nisan 2018 Pazar 17:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 35 29 Nisan 2018 Pazar 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 36 29 Nisan 2018 Pazar 20:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 37 1 Mayıs 2018 Salı 12:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 38 1 Mayıs 2018 Salı 12:00 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 39 1 Mayıs 2018 Salı 15:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 40 1 Mayıs 2018 Salı 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 41 1 Mayıs 2018 Salı 20:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 42 1 Mayıs 2018 Salı 20:30 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 43 1 Mayıs 2018 Salı 22:45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 44 1 Mayıs 2018 Salı 22:45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 45 1 Mayıs 2018 Salı 23:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat 46 1 Mayıs 2018 Salı 23:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat 47 1 Mayıs 2018 Salı 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat 48 1 Mayıs 2018 Salı 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat 49 1 Mayıs 2018 Salı 21:00 Pendik-Yalova Ferrycat 50 1 Mayıs 2018 Salı 21:00 Yalova-Pendik Ferrycat 51 1 Mayıs 2018 Salı 22:00 Pendik-Yalova Ferrycat 52 1 Mayıs 2018 Salı 22:00 Yalova-Pendik Ferrycat 53 1 Mayıs 2018 Salı 23:00 Pendik-Yalova Ferrycat 54 1 Mayıs 2018 Salı 23:00 Yalova-Pendik Ferrycat 55 1 Mayıs 2018 Salı 23:59 Pendik-Yalova Ferrycat 56 1 Mayıs 2018 Salı 23:59 Yalova-Pendik Ferrycat 57 1 Mayıs 2018 Salı 14:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 58 1 Mayıs 2018 Salı 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 59 1 Mayıs 2018 Salı 16:00/16:30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü 60 1 Mayıs 2018 Salı 13:00/13:30 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü 61 1 Mayıs 2018 Salı 15:15/15:45 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü 62 1 Mayıs 2018 Salı 17:30/18:00 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü 63 1 Mayıs 2018 Salı 15:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 64 1 Mayıs 2018 Salı 16:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 65 1 Mayıs 2018 Salı 18:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 66 1 Mayıs 2018 Salı 19:35 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 67 1 Mayıs 2018 Salı 21:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 68 1 Mayıs 2018 Salı 19:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 69 1 Mayıs 2018 Salı 12:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot 70 1 Mayıs 2018 Salı 12:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot 71 1 Mayıs 2018 Salı 15:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot 72 1 Mayıs 2018 Salı 15:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot 73 1 Mayıs 2018 Salı 18:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot 74 1 Mayıs 2018 Salı 21:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot

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