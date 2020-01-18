İDO’ dan kadına şiddete hayır semineri

Misafirlerine sunduğu hızlı ve keyifli yolculuklarla sektörünün lideri İDO, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile 17 Ocak 2020 günü, Eskihisar- Topçular hattında gidiş- dönüş yolculukları sırasında “Kadına yönelik şiddete” karşı farkındalığı artırmak amacıyla bir seminer düzenledi. İDO’nun yolcu yoğunluğu olan hatlarından biri olan Eskihisar- Topçular hattında gerçekleştirilen seminer, eğitici video gösterimleriyle tamamlandı.

KADES hakkında bilgilendirici video izletildi

Yolcuların ilgiyle takip ettiği seminerde kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına akıllı telefon kullanıcılarına sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES hakkında bilgilendirici bir video gösterildi.

İDO Kurumsal İletişim ve Ticari Alanlar Yönetimi Müdürü Hande Ergünlü, “İDO olarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmayı amaçlayan seminerin ev sahipliğini gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddetin sona ermesi için öncelikle ev içi şiddet ve benzeri konuların göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz konusu sorunlara ve kadınların yaşadığı mağduriyete dikkat çekmekle kalmayan aynı zamandan eğitici videolarla bilgilendiren bir yolculuğu kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde üstlenmekten çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Vira Haber