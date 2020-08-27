İDO, O Haberi Yalanladı

İDO’dan yapılan açıklama şöyle: “İDO’nun Sirkeci-Harem seferi yapan Gayrettepe gemisinde, 26 Ağustos 2020 tarihinde yangın çıktığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Gemi, Sirkeci İskelesi’nden hareket ettikten bir süre sonra saat 19:00 sularında gemi sistemlerinin arıza yapması sebebiyle tekrar iskeleye dönmüştür. Gemide bulunan araçlar iskeleye geri bırakılmıştır. Bu süre zarfında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmamıştır.”

Vira Haber