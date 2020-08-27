İDO, O Haberi Yalanladı
İDO, Sirkeci-Harem seferi yapan Gayrettepe gemisinde, 26 Ağustos 2020 tarihinde yangın çıktığına dair çıkan haberlerle ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.
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İDO’dan yapılan açıklama şöyle: “İDO’nun Sirkeci-Harem seferi yapan Gayrettepe gemisinde, 26 Ağustos 2020 tarihinde yangın çıktığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Gemi, Sirkeci İskelesi’nden hareket ettikten bir süre sonra saat 19:00 sularında gemi sistemlerinin arıza yapması sebebiyle tekrar iskeleye dönmüştür. Gemide bulunan araçlar iskeleye geri bırakılmıştır. Bu süre zarfında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmamıştır.”
Vira Haber
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Etiketler : İDO, Feribot, Sefer, Basın Açıklaması, Deniz
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