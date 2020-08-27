Asyaport MSC'nin Dev Gemilerini Ağırlamaya Hazır

Dünyanın en büyük konteyner taşıyıcı gemi filosunu barındıran MSC'ye ait büyük gemiler, Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Asyaport'a gelmeye devam ediyor.

20 bin TEU taşıma kapasiteli MSC Oscar sınıfı gemiler 400 metre boyu, 59 metre genişliği ile Türkiye’ye gelen en büyük gemilerden. MSC Oscar sınıfı gemiler MSC’nin uzakdoğu servisi ile Türkiye’ye uğrak yapıyor. Bu gemilerden MSC Tina, MSC Oscar, MSC Zoe’nin ardından son olarak bu hafta MSC Maya konteyner gemisi Asyaport’a yanaştı. MSC Oscar sınıfı gemiler tam dolu olarak Türkiye’de sadece Asyaport’a yanaşabiliyor.

Paris’teki Eyfell Kulesi’nden yaklaşık 100 metre daha uzun olan MSC Oscar sınıfı gemiler 346 bin evin elektriğini sağlayacak 13.8 milyon güneş paneli, 2.4 milyon mikrodalga fırın, 1.15 milyon çamaşır makinesi ya da 2.4 milyon aracın ihtiyacını karşılayacak toplam 9.61 milyon lastiği tek seferde taşıyabiliyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi