Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğal Gaz Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gaz sahasının işletmesinin Türkiye'ye ait olacağını belirtirken, boru hattı ve kıyı terminalleri için ihale yolunun açık olduğunu söyledi.. Dönmez, "İstekli olanlar ihalelere girebilir. Daha ekonomik olduğu için dış kaynak kullanımıyla çözüyorsun" açıklamasında bulundu. Doğalgazın çıkarılması için yaklaşık 5 milyar dolar gibi bir kaynak gerektiği ifade ediliyor.

İTHALATIMIZ KADEMELİ OLARAK AZALACAK

Bir televizyon yayınına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Uzun dönemli doğalgaz anlaşmaları bir takım yükümlülükler getirir. Askeri alım taahhütleri var. Bu kontrat sürelerine sadık kalmak gerekiyor. Bazı kontratlarımız süre itibariyle sonlanacak. Bu keşifle yanlış algı olmasını istemem. Kademeli olarak ithalatımız azalacak” diyerek Türkiye’nin doğalgaz ithal etmeye devam edeceğini belirtti.

2023 İTİBARİYLE DOĞAL GAZ FİYATLARI DÜŞER

2023'te Doğal Gaz fiyatlarının düşeceğini belirten Bakan Dönmez, “2023 itibarıyla doğalgaz fiyatları düşer. Bu büyüklük bizim iç piyasamızı etkileyecek. Bölgesel olarak Avrupa'yı etkiler mi, şu an bir şey demek güç. Biz çeşitli kaynaklardan çeşitli fiyatlara doğalgaz alıyoruz. Fiyatlar artı eksi değişebilir. Biz müşteriye tek fiyat sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

2 AYA YENİ MÜJDE GELEBİLİR

İki ay içinde yeni bir doğalgaz rezervi bulunabileceğini belirten Dönmez, “2 aya yeni müjde gelebilir. Bir keşif yapıldıktan sonra üretim aşamasına geçildiğinde boru hatlarının yapımı ve kıyı terminallerinin yapımı da uzmanlaşmış şirketler var. Bunlar önemli ama bu konularda uzmanlaşmış firmalar var. Uluslararası bu işe istekli olanlar ihalelere girebilir. Sahada biz çıkardık biz işleteceğiz. Orada 80 yıllık milli kuruluş var. Daha ekonomik olduğu için dış kaynak kullanımıyla çözüyorsun” ifadelerini kullandı.