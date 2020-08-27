Türkiye Doğu Akdeniz'de Yeni Navtex İlan Etti

Doğu Akdeniz'de navtex atışmaları devam ediyor. Türkiye'nin navtexine karşı uluslararası hukuku göz ardı eden hamlelere imza atan Yunanistan da navtex ilan etmiş, bölge tatbikat gerçekleştirmişti.

Türkiye, 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapmak için yeni bir navtex ilan etti.

ATIŞ EĞİTİMİ YAPILACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Navtex ilanıyla ilgili, "İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayınlanmış bir Navtex'tir." dedi.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ İÇİN DE YAYINLANDI

Daha önce Yavuz sondaj gemisinin, çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex ilan edilmişti.

Vira Haber