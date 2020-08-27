Kimyasal Tanker Gemisi Tarsus Suya İndirildi
Tag Gemi Endüstri tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen kimyasal tanker gemisi Tarsus, Çimtaş Tersanesi’nde düzenlenen törenle suya indirildi.
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Tag Gemi Endüstri tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen 5700 DWT’lik kimyasal tanker gemisi Tarsus, Çimtaş Tersanesi’nde düzenlenen törenle suya indirildi.
Tarsus seyir testi için hazırlanırken; kız kardeşi Mersin’in inşası da devam ediyor. Öte yandan Tarsus’un kargo tank kaplamasının Marineline Coating tarafından yapılacağı öğrenildi.
Tarsus’un özellikleri
Uzunluk : 99.99 metre
Genişlik : 16.60 metre
Draft: 6.70 m
Makine Gücü: 1920 kW
Servis Hızı : 11.5 Knots (85% MCR)
Klas : Bureau Veritas
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Etiketler : Tag Gemi Endüstri, Nakkaş Denizcilik, Denizcilik, Gemi, Tanker
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