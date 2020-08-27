İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GEMİ & YAT İNŞA

  3. Kimyasal Tanker Gemisi Tarsus Suya İndirildi
Kimyasal Tanker Gemisi Tarsus Suya İndirildi

Kimyasal Tanker Gemisi Tarsus Suya İndirildi

Tag Gemi Endüstri tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen kimyasal tanker gemisi Tarsus, Çimtaş Tersanesi’nde düzenlenen törenle suya indirildi.

A+A-

Tag Gemi Endüstri tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen 5700 DWT’lik kimyasal tanker gemisi Tarsus, Çimtaş Tersanesi’nde düzenlenen törenle suya indirildi.

Tarsus seyir testi için hazırlanırken; kız kardeşi Mersin’in inşası da devam ediyor. Öte yandan Tarsus’un kargo tank kaplamasının Marineline Coating tarafından yapılacağı öğrenildi.

Tarsus’un özellikleri
Uzunluk : 99.99 metre
Genişlik : 16.60 metre
Draft: 6.70 m
Makine Gücü: 1920 kW
Servis Hızı : 11.5 Knots (85% MCR)
Klas : Bureau Veritas

tarsus-1.jpg

Bu haber toplam 59 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.