Kimyasal Tanker Gemisi Tarsus Suya İndirildi

Tag Gemi Endüstri tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen 5700 DWT’lik kimyasal tanker gemisi Tarsus, Çimtaş Tersanesi’nde düzenlenen törenle suya indirildi.

Tarsus seyir testi için hazırlanırken; kız kardeşi Mersin’in inşası da devam ediyor. Öte yandan Tarsus’un kargo tank kaplamasının Marineline Coating tarafından yapılacağı öğrenildi.

Tarsus’un özellikleri

Uzunluk : 99.99 metre

Genişlik : 16.60 metre

Draft: 6.70 m

Makine Gücü: 1920 kW

Servis Hızı : 11.5 Knots (85% MCR)

Klas : Bureau Veritas