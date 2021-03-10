İkinci P-72 Deniz Karakol Uçağı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 deniz karakol uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
A+A-
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Karakol uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.
Demir, Twitter hesabından Meltem-3 Projesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı'mızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek." ifadelerini kullandı.
Vira Haber
Bu haber toplam 220 defa okunmuştur
Etiketler : p-72 deniz karakol uçağı, deniz kuvvetleri komutanlığı
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.