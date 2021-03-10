Asyaport’un Kombine Taşımacılık Bağlantısının Avantajları Bulgar İş Adamlarına Tanıtıldı

Filibe Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, Trakya Bölgesi’ndeki demir yolu çalışmaları ve Tekirdağ’dan demir yolu ile gerçekleştirilen ilk transit yüklemenin sağladığı 10 günlük avantaj hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, Medlog Tekirdağ Tren İstasyonu’nun faaliyet geçmesi, MSC’nin bölgedeki ana aktarma merkezi ve Türkiye’nin büyük transit limanı olan Asyaport’un kombine taşımacılıkta gerçekleştirdiği atılımlar, hızlı ve çevreci lojistik faaliyetleri ile servisleri anlatıldı.

Bulgaristan ile Türkiye arasında şubatta ilk seferi gerçekleştirilen transit yüklerin Bulgaristan’a demir yolu ile taşınması, ekonomik ilişkiler ve lojistik fırsatlar konularının da değerlendirildiği toplantıda, gelecekteki ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve bilginin daha geniş kitlelere anlatılması için webinarlar düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya, MSC Tekirdağ Şube Müdürü Bora Sığman, Medlog Lojistik Bölge Müdürü Umut Öyür, Türkiye’nin Filibe Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Erdem, Filibe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dobrina Prodanova, Bulgar-Türk İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Donka Koleva ve diğer Bulgar sanayici ve iş adamları da katıldı.

27 Şubat'ta Fildişi Sahili’nden Bulgaristan’a gitmek üzere Asyaport’a gelen transit yükler, İstanbul Boğazı üzerinden deniz yolu ile nakil yerine başka bir gemiye aktarılarak Asyaport’un Medlog Tekirdağ Tren İstasyonu’na taşınmıştı. Söz konusu yükler, daha sonra, demir yolu ile 24 saatte kapı teslim olarak ulaştırılmıştı. Bu lojistik operasyon, yüklerin, deniz yoluna göre, 10 gün daha önce varış noktasına ulaşmasını sağlamıştı.

Vira Haber