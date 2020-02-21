İklim değişikliği beyaz kıtayı yeşillendiriyor

İklim değişikliği ve Antarktika’da yaşanan aşırı sıcakları Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV)’na değerlendiren Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, küresel ısınmanın en çok kutupları etkilediğini belirterek şöyle konuştu: İklim değişikliği organizmaların yer yüzündeki dağılımını oldukça ciddi bir şekilde etkiliyor ve bu etki kendini en çok kutup bölgelerinde gösteriyor. Antarktika kıtası dünyanın en büyük çölü ve bitki yaşamının yeryüzünde en fakir olduğu yer. Öyle ki kıtada doğal olarak yayılış gösteren sadece iki çiçekli bitki türü var. Bu kıtanın karasal vejetasyonunun baskın iki grubu likenler ve karayosunları. Antarktika’da üssü olan ülkeler uzun yıllardır üslerinin bulunduğu adalarda veya ana kıtada sınırları belirlenmiş bölgelerde bu organizmaların yayılış örtüsünü takip ediyorlar. Küresel ısınmanın etkisi ile özellikle karayosunlarının ve likenlerin kıtada git gide daha yaygınlaştığı ve özellikle Antarktika yarımadası boyunca buzulların da geri çekilmesi ile anakaranın git gide yeşillendiği ispatlanmış durumda.

“Dünya küresel ısınmaya biyolojik tepki gösteriyor”

Daha önce Antarktika seferlerine katılmış bilim insanlarından olan Halıcı, kıtanın bitki örtüsünün yaygınlaşması, küresel ısınmaya biyolojik tepkinin tüm dünyada yaygın olduğunu gösteren açık bir işaret olduğuna belirtti.

Bu biyolojik tepkinin ilk olarak kutuplarda kendini gösterdiğini ancak ilerleyen yıllarda dünyanın diğer kısımlarında da kendini gösterebileceğini açıklayan Halıcı, son olarak sözlerine şöyle devam etti: Tübitak ve Erciyes Üniversitesi’nin de destekleri ile ben ve ekibim Antarktika karasal vejetasyonunun en baskın elementleri olan likenlerin kıtadaki biyoçeşitliliğini çalışıyoruz. Son üç yılda bu kıtadan daha önce rapor edilmemiş çok sayıda türü tespit ettik. İklim değişikliğinin organizmaların dağılımına etkisini anlayabilmemiz için öncelikle bu bölgelerin biyoçeşitliliğini doğru bilmemiz gerekiyor. Ne yazık ki Antarktika liken biyoçeşitliliği bilgilerimiz gün itibarı ile çok az ama bu bilgiyi artırmak için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Vira Haber