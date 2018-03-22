İklim kahramanı Woodring okyanusların geleceğini konuştu

TURMEPA - KÜDENFOR ortaklığında, Rahmi Koç Müzesi Fenerbahçe Vapuru’nda, Prens Albert II Vakfı Ödülü Sahibi, California merkezli “Okyanusları Kurtarma Birliği (ORA)” Kurucusu Douglas Woodring tarafından “Deniz Kirliliği Kaynakları ve Mücadele” konusunda bir konferans verildi.

Okyanuslar başta olmak üzere çevreyi kirleten plastikler konusunda tüm dünyada ses getiren çalışmalara imza atan Birleşmiş Milletler İklim Kahramanı Doug Woodring, tarihi Fenerbahçe Vapuru’nda dün gerçekleşen konferansta özellikle Kuzey Pasifik Girdabı’ndaki plastik kirliliğini ve plastik kirliliğine karşı yürüttüğü projeleri anlattı.

Okyanusların sağlığı için yenilikçi çözümleri, işbirliklerini ve politikaları aynı çatı altında buluşturmayı misyon edinmiş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluş olan Okyanusları Kurtarma Birliği’nin (Ocean Recovery Alliance) kurucusu ve yönetici direktörü Woodring, atık ayak izi azaltılmış bir dünya yaratmak adına çözümlerin ve fırsatların nasıl ölçeklendirilebileceğine dair benzersiz bir iş odağı sunan Plastiklik Forumu’nun (Plasticity Forum) da faaliyetlerinden bahsetti.

Yürüttükleri Plastik Bilgilendirme Projesi (Plastic Disclosure Project) hakkında bilgiler veren Woodring, geri dönüştürülebilir içeriğin artırılması, geri dönüşüm programlarının iyileştirilmesi, daha az plastik ambalaj kullanılması, tedarik zincirindeki atıkların azaltılması ve yenilikçi tasarımların desteklenmesi yönünde farkındalık yaratarak plastik kullanımının çevresel etkilerini azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

2009 yılında, insanların plastik ayak izi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar için Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İklim Kahramanı ödülüne layık görülen ve dünyanın dört bir yanında Plasticity Forumu düzenleyen Woodring, bu etkinlik sayesinde plastik sorununu 385 milyon kişiye ulaştırdı. Çok sayıda kuruluşun desteğini arkasına alan Okyanusları Koruma Birliği ise UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Program) ve Dünya Bankası ile de plastik konusunda küresel işbirliği içerisinde.

Tüm zamanların en iyi 50 su adamı arasında

Denizlerle ilişkisi aynı zamanda sporcu kimliğiyle de öne çıkan Doug Woodring, açık deniz yüzücülüğü sporuna yaptığı inovatif katkılardan dolayı üç kez Yılın Dünya Açık Deniz Yüzücüsü seçilmesinin yanı sıra, tüm zamanların en iyi 50 Su Adamı arasında gösterildi.

California Berkeley Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi mezunu olan Doug Woodring, hem Wharton School (MBA) ve John Hopkins Üniversiteleri’nden yüksek lisans derecesine sahip.

Vira Haber