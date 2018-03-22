AB'den Türkiye'ye karşı haddini aşan hamle

AB liderlerinin bugünkü zirvesinden önce taslak basına sızdı, uluslararası örgüt Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a karşı Akdeniz ve Ege'de attığı adımları 'yasa dışı' olarak tanımlıyor. AB ayrıca Ankara'yı kınamaya hazırlanıyor.

Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki arasındaki gerilimde Atina'nın yanında yer alan Avrupa Birliği, küstah bir adım atmaya hazırlanıyor.

Brüksel'de bugün başlayacak Avrupa Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirgesi taslağı basına sızdı. Bugünkü toplantıdan, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki hamlelerini kınayacak bir karar çıkacağı bildiriliyor. Küstah kararda söz konusu hamleler 'yasa dışı' olarak tanımlanacak.

Taslak sonuç bildirgesinde "Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü şekilde kınar ve Kıbrıs ile Yunanistan'la olan tam dayanışmasının altını çizer" deniliyor.

Taslakta ayrıca Türkiye'de tutuklu olan AB vatandaşlarına da atıf var.

Pazartesi günü Bulgaristan'ın Varna kentinde AB-Türkiye Zirvesi yapılacak. AB liderlerinin tavrının zirvesi öncesi Ankara-Brüksel ilişkilerini daha germesine kesin gözüyle bakılıyor.

Rum yönetiminin son dönemde Akdeniz'de tek taraflı petrol ve doğalgaz araması, Türkiye'nin sert tepkisini çekiyor. Rumlar adına Akdeniz'de sondaja hazırlanan İtalyan şirketi Eni'ye ait gemi, Türk savaş gemileri tarafından engellenmişti.

Vira Haber