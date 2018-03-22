ABD, donanma gemilerinde tasarrufa gidiyor

ABD Deniz Hava Sistemleri Komutanlığı, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, iki geminin birlikte tedarikinin, 1980'lerde Nimitz sınıfı uçak gemilerinin tedariki sürecinde etkili bir şekilde kullanılan bir sözleşme stratejisi olduğunu ve iki ayrı sözleşme kapsamında alıma kıyasla maliyet bakımından önemli bir tasarruf sağlayabileceğini belirtti.

Deniz Kuvvetleri, CVN 80 sözleşmesini, birleşik tedarik planının Kongre onayından geçmesini takiben 2019 yılının başlarında imzalamayı ve önemli ölçüde tasarruf elde etmeyi planlıyor. USS Enterprise (CVN 80), Gerald R. Ford sınıfının üçüncü gemisi olacak ve USS Eisenhower'ın (CVN 69) yerine geçecek. Henüz isim verilmeyen CVN 81 ise sınıfın dördüncü gemisi olarak USS Carl Vinson'ın (CVN 70) yerini alacak.

Vira Haber