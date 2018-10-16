İl Özel İdaresi GESTAŞ’a kefil olmaktan vazgeçti

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapımı devam eden feribot iskelesi için, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'nin kredilerine 9 Mayıs'da meclis kararı ile kefil olan Çanakkale İl Özel idaresi, 7 ay sonra kredi miktarının yaklaşık 2 katına çıkması ve Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'nin yeniden kefillik talebi etmesi üzerine kefillikten vazgeçme kararı aldı. Kararın gerekçesi olarak yükselen maliyetler gösterildi.

1,5 YILDA BİTECEKTİ

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan ve 4 Haziran tarihinde temeli atılan ve AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan'ın ‘1,5 yıl gibi kısa bir sürede bitecek' dediği ‘Gelibolu Feribot İskelesi'nde duraksamalar yaşanıyor.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'nin alacağı kredi miktarını yaklaşık 2 katına çıkarması üzerine ve yeniden kefillik talep etmesini Çanakkale İl Özel İdare Meclis üyelerince 5 Ekim tarihli birleşmede değerlendirdi. Mecliste alınan karar şöyle ifade edildi: “Gelibolu Feribot İskelesi proje kredisi olarak kullanılmak üzere GESTAŞ AŞ. Yönetim Kurulu tarafından alınmış olan 35.999.603,61 TL borçlanma için ilgili şirketin % 99,87 hissedarı olan Çanakkale İl Özel İdaresinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51/e maddesi gereğince kefil olmasına” şeklindeki İl Genel Meclis Kararının iptal edilmesine ve Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş'nin 01.10.2018 tarih ve 1254 sayılı yazısında belirtilen yüksek maliyetlerin karşılanması mümkün olmadığından herhangi bir kefalet altına girilmemesine karar verildi.” Karar, AKP ve MHP grubu oyları ile meclisten geçti.

PROJE DURDURULDU İDDİASI

CHP Gelibolu İlçe Başkanı Nevzat Kaya, inşaat sahasında hiçbir ilerleme ve yapım işi çalışması gerçekleşmediğini vurgulayarak projenin durdurulduğunu iddia etti. Kaya konuyla ilgili olarak: “Aldığımız bilgiye göre; Çanakkale Valiliği tarafından gönderilen yazı ile GESTAŞ tarafından ihaleye çıkılmış, 5 aylık bir sürede hiçbir çalışma yapılmayan Gelibolu İskelesi'nin inşaatının artan maliyetler sebebiyle yapılamayacağı ve durdurulması talep edilmiştir. Yapılan oylama sonrası CHPli İl Genel Meclisi üyelerimizin ısrarı ve CHP Meclis Grubu'nun kararın iptaline engel olamaması sebebi ile iskele yapımı şu an itibariyle durmuştur” şeklinde konuştu.

Kaynak: Sözcü

Vira Haber