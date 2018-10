MSC Cruises’ın en yeni gemisinin ilk yolcuları siz olun

MSC Grandiosa, ilk seferine çıkacağı Hamburg - Cenova yolculuğu sırasında ziyaret edeceği her limanda bir gece konaklama gerçekleştirerek misafirlerine tarihi yerleri daha fazla keşfetme imkânı sunacak.

Avrupa, Güney Amerika, Körfez ve Güney Afrika bölgelerinin en büyük kruvaziyer gemi şirketi ve pazar lideri olan İsviçre merkezli MSC Cruises’un yeni amiral gemisi MSC Grandiosa, 10 Kasım 2019 tarihinde Hamburg’tan ilk seferine çıkıyor. MSC Grandiosa’nın açılış sezonu için Batı Akdeniz seyahati rezervasyonları başlamış olup, MSC Voyagers Club üyeleri 21 Ekim'e kadar iki haftalık bir süre boyunca bu seyahate rezervasyon yaptırmak için öncelik hakkına sahip olacaklar.



Gemi Hamburg’tan sonra 23 Kasım 2019’da Cenova'dan başlayarak 7 gecelik Cenova, Civitavecchia, Palermo, Valletta, Barselona ve Marsilya rotası ile altı güzel ve tarihi destinasyondan oluşan ilk seferini gerçekleştirecek. MSC Grandiosa ayrıca İngiltere’de Southampton, Portekiz’de Lizbon ve İspanya’da Barselona'yı da ziyaret edecek. Bu son teknolojiyle donatılmış gemiyi ilk kez deneyimleyecek misafirler, Hamburg’da gemiye giriş yaptıktan sonra Cenova-İtalya ya da Marsilya-Fransa'da başlayarak 10 ya da 13 gecelik bir seyahat yapma şansına sahip olacaklar. Her limanda gerçekleştirilecek bir gece konaklama sayesinde konuklar bu destinasyonları daha fazla keşfetme imkânına da kavuşacaklar.

MSC Grandiosa’nın yapımı Fransa Saint-Nazaire'deki Chantiers de l'Atlantique Tersanesinde (eski adıyla STX France) halen sürmekte olup gemi, üstün yeniliklerle dolu ve Kasım 2019'da hizmete alınacak Meraviglia-Plus sınıfı iki gemiden ilki olacak. 9 Kasım 2019'da MSC Cruises’ın en yeni amiral gemisi için Hamburg'da tören düzenlenecek ve ardından da gemi ilk seferine çıkacak. MSC Grandiosa tarafından gerçekleştirilecek ilk seferin rezervasyonları 22 Ekim'den itibaren de tüm misafirlere açılacak.

MSC Grandiosa’nun göz alıcı diğer özellikleri ise şunlar:

• MSC Yacht Club, daha seçici olan gemi yolcuları için, gemi içinde gemi konseptiyle, şık Top Sail Lounge Salonu , muhteşem One Pool Deck , özel restoran alanı ve 24 saat butler hizmeti gibi önemli özellikler taşıyan daha lüks bir konaklama imkanı sunmaya devam edecek.



• Gemideki restoran seçenekleri arasında, spesiyal restoranlardan açık büfeye kadar değişen ve her gün taze, otantik yiyecekler sunulan en az 12 farklı yemek salonu bulunacak.

Promenade'de MSC Aurea'nın konuklarına özel olarak yeni bir restoran konsepti sunulacak.



• Mevcut sunulmakta olan ödül almış geniş kapsamlı hizmetlere ek olarak, yeni aile etkinlikleri ve eğlence tesisi de yerini alacak. DOREMI Lab'de her gün yeni temalar sunulurken, DOREMI Studio Lounge (stüdyo salonu), çocukların müziğin büyüsü içinde eğlenmelerini sağlamaya odaklanacak.



• MSC Cruises misafirleri için çok çeşitli sağlık ve güzellik uygulamalarının sunulacağı otantik Bali Spa da gemideki yerini alacak. MSC Aurea Spa, doğal taş, kıymetli ağaçlar ve zengin mozaiklerle dekore edilmiş egzotik bir iç mekana sahip olup masaj ve tedavi süitleri, saç ve güzellik salonları ve tabii ki termal bölüm ile donatılacak.



• MSC Grandiosa, misafirlere kabin rahatlığı içinde basit ve stressiz bir şekilde bilgi edinme kolaylığı getirmek için tasarlanan ilk dijital gemi yolculuğu asistanı Zoe'yi kullanıma sunan ikinci gemi olacak. 7 dilde kullanılabilecek olan bu üstün hizmet, MSC Cruises'in misafirlerin seyahat deneyimlerinde iletişim sağlamak için sunduğu dijital inovasyon programı MSC For Me'nin geliştirilmesinin bir ürünüdür.

Ayrıca, misafirler MSC Grandiosa'da Broadway tarzı bir tiyatro salonu, casino, muhteşem bir sportplex, bowling salonu, Sports Bar, F1 simülatörü ve sanal oyunların olduğu salon gibi, gemide eğlencenin en iyi şekilde tadını çıkaracakları çeşitli olanaklardan da faydalanacaklar.

MSC Grandiosa’da, diğer aktivitelerin yanı sıra, Cirque du Soleil at Sea ekibi tarafından MSC Cruises misafirlerine özel olarak hazırlanan muhteşem gösterilere dünyanın başka hiçbir yerinde rastlayamayacağı iki yeni şov da sunulacak!

MSC Voyagers Club üyeleri, MSC Grandiosa açılışında kendilerine özel sunulan ilk iki haftalık rezervasyon dönemi içinde satın aldıkları tur için % 5 üyelik indirimine ilave olarak ekstra % 5 indirim daha alma ve kabin seçiminden öncelikli yararlanabilme imkanına da kavuşmuş olacaklar.

Vira Haber