Mayın tespit sonarı, TCG Edincik’e  entegre edildi

2018 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı’nda savunma sanayi ile ilgili kuruluşlar, ürünlerini sergi açarak tanıttı.

NUSRET-2018 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi ile ilgili kuruluşlar, ürünlerini sergi açarak tanıttı. Aselsan Torpido ve Sualtı Sistemleri Program Direktörü Mehmet Karaduman, kendi öz kaynaklarıyla geliştirdikleri mayın tespit sonarının TCG Edincik gemisine entegre edildiğini ve yıl sonunda kullanılmaya başlanacağını söyledi.

NUSRET-2018 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO unsurları, Türkiye'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer/uçar birlikler ile dost ve müttefik ülkelerden gözlemcilerin katımıyla 15-25 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi'nde icra ediliyor. TCG Bayraktar gemisinde düzenlenen basın brifinginin ardından, savunma sanayi ile ilgili kuruluşlar, sergide ürünlerini tanıttı.

Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Reisoğlu, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

"Testlerini tamamlamak üzereyiz"

Aselsan Torpido ve Sualtı Sistemleri Program Direktörü Mehmet Karaduman, "Aselsan olarak 10 yılı aşkın bir süre önce geliştirdiğimiz sualtı akustik sistemlerle ilgili ürünlerimizi tanıtıyoruz. NUSRET-2018 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nda mayın tespit sonar ürünümüzü getirdik ve bu ürünü sergiliyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kullandığı sistemler, bundan 30-40 yıl önce üretilen sistemler. Dolayısıyla bakım ve onarım konusunda bazı sıkıntılar yaşanmakta. Biz de kendi öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz mayın tespit sonarımızı bu gemilere entegre edebilir miyiz diye düşündük ve Deniz Kuvvetleri ile beraber bir çalışma yürüttük. Bu sistemi TCG Edincik gemisine entegre ettik. Testlerini tamamlamak üzereyiz. İnşallah yıl sonunda envantere girerek kullanılmaya başlanmış olacak" dedi.

Sergide bulunan Desistek İnsansız Sualtı Robotu Geliştirme Yöneticisi Utku Atay da "Biz insansız sualtı robotu üretiyoruz. Bu robotlar su altında 300 metre derinliğe kadar su altında gözlem yapmanızı, oradan nesne çıkarmanızı yarayan bir teknoloji. bu ürünün Ar-Ge'sini Türkiye'de yapıyoruz ve yüzde 70 yerli bir üretim" diye konuştu.

Vira haber