Kendilerini kabul ettikleri için üniversite yönetimine teşekkürlerini ileten Odemed heyeti , denizcilik eğitiminin şekillendirilebilmesi için denizcilik liseleri ile üniversitelerin daha yakın ilişkiler kurması amacına hizmet etmek üzere Piri Reis Üniversitesi’ni ziyaret etme kararı aldıklarını bildirdi. Sektörün üniversitesi anlayışıyla imkanlarını her fırsatta tüm camiaya sunan Piri Reis Üniversitesi’nin Denizcilik Liselerinden gelen öğrencilere öncelik tanıyarak burs ve sonradan ödeme imkanı sunmasının önemli bir destek olduğunu vurgulayan Odemed Başkanı Emrah Demir , kesintisiz denizcilik eğitiminin önemine dikkat çekerek, sektörde 8 yıllık denizcilik eğitimi geçmişine sahip mezunların kalitesinin tartışılmaz bir gerçek olduğunu dile getirdi.



Şuanda 100' ü aşkın Ortaköy mezununun Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve M.Y.O.’nda okuduğunu bildiren Emrah Demir, diğer denizcilik liselerinden gelen öğrencilerle birlikte bu sayının arttığını ve dolayısı ile camianın bu çatı altında kaliteli denizcilerin yetiştirildiğinin farkında olması gerektiğini bildirdi.



Denizcilik liselerine verdikleri öneme değinen Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan, geçmişte liselere tek tek gidilerek öğrencilere ulaşıldığını, idari yönetimler ile sıcak ilişkiler kurduklarını, liselerin bazı meslek derslerinin üniversite bünyesinde ve üniversite hocalarınca verilmesi adına çalışmalarda bulunulduğunu ifade etti. Denizcilik Liselerinden öğrencilerin okul gezisi ile dönem dönem kampüsü ziyaret ettiğini, fakat bu ziyaretlerin yüzeysellikten çıkıp detaylandırılması gerektiğini bildiren Sn. Oral Erdoğan, lise öğrencilerinin yeterli bilinçte ve ciddiyetle bu ziyaretlere dahil olmaları gerektiğini ve bu ziyaretlerin süresinin arttırılabilmesi üzerine çalışmalar yapılabileceğini bildirdi. Denizcilik Lisesi mezunlar derneklerinin kendi içlerinde yapacakları araştırmalarla sektörün ve yüksek öğretimin eksiklerine önemli katkılarda bulunabileceğini ileten Sn. Oral Erdoğan , sayısal verilerin önemine dikkati çekti.

Ortaköy’ün camia için önemli bir kurum ve mezunlarının kendileri için değerli olduğunu dile getiren Dekan Prof. Dr. Süleyman Özkaynak, denizcilik lisesi öğrencilerinin, gelişmiş donanımı ve kaliteli öğretim kadrosu sebebi ile Piri Reis Üniversitesi’ni tercih etmelerini arzu ettiklerini, ayrıca liseden gelen öğrencilerin gemide çalışma oranını arttırdığını dile getirdi. Bu noktada Bakanlık düzeyinde alınan kararların , düzenlenen çalıştay ve toplantıların sonuçlarının tüm sektörce kabul edilebilmesi ve uygulanabilirliği için denizcilik lisesi mezunlarının görüşlerinin alınması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini bildiren Başkan Emrah Demir, % 82’lik üniversiteye geçiş ortalamasına sahip mezunlarına rağmen, denizde çalışma oranının yükseltilebilmesi için denizcilik liselerinin önemini savunmaya devam edeceklerini iletti.

Odemed heyetinin yapılabilecek ortak çalışmalar hedefi ile Üniversite Dış İlişkiler ve Organizasyon Müdürlüğü ile görüşmelerinin ardından, ortak projelerin üretilmesi yönünde fikir birliğine varılmıştır.



Denizcilik lisesi öğrencilerine verdikleri destek ve gösterilen samimiyet için Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan , Dekan Prof. Dr. Süleyman Özkaynak ve Dış İlişkiler Müdürü Aysun Esma Alaçam’a ayrı ayrı teşekkürlerini ileten Odemed heyeti, karşılıklı iyi dileklerin ardından okuldan ayrıldı.













Vira Haber