KOSDER’den stajyerler için önemli duyuru

KOSDER tarafından Stajyerlere yönelik yayımlanan o duyuru:

Bilindiği üzere Vardiya Tutma Sertifikası olan bir stajyer branşına göre gemici veya yağcı olarak çalışabilmektedirler. Ancak bir süredir özellikle Karadeniz’in yabancı limanlarına giden gemilerden gelen şikayetler üzerine stajyerlerin almış oldukları Vardiya Tutma Sertifikaları ile Asgari Donatım Belgesi’nde yazmasına rağmen gemici ve yağcı olarak çalışmalarının kabul edilmediği ve buna sebep olarak da Vardiya Tutma Sertifikası’nın sadece gemiadamı cüzdanlarının STCW bölümüne II/4 - III/4 şeklinde yazıldığını ancak bu kodların yeterlik sayfasına da yazılması gerektiğini ifade etmekte olup problem çıkarmaktalar.

Bu mağduriyetin yaşanmaması için stajyerlerimiz Vardiya Tutma Sertifikalarını alırken veya almış olanların liman başkanlıklarına müracaatla "stajyer" yeterliklere ek olarak “gemici/yağcı” yeterliklerini de cüzdanlarına işletmelerini önemle öneririz.

Konu, liman başkanlıkları tarafından bilinmekte olup gemiden ayrılışta Hizmet Belgelerinin gemici veya yağcı olarak alınmasının da hiçbir sorun çıkarmayacağı “gemiadamlarının deniz hizmet hesabının yapılması, gemiadamlarının yeterliklerinin ve STCW Sertifikalarının yenilenmesine ilişkin 2018/1 No’lu uygulama talimatı madde 7’de” çok açık bir şekilde belirtilmiştir.

Madde 7: Stajyer olarak çalışan gemiadamlarının personel listesinde gemici, yağcı veya telsiz zabiti vb. olarak yazılması halinde bu deniz hizmet süreleri staj süresi olarak kabul edilecektir.

Vira Haber