İstanbul'dan Bodrum'a kıyasıya mücadele başladı

Büyük bir heyecanla beklenen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışı The Bodrum Cup'ın 30. yılına özel olarak düzenlenen ve Opet'in ana sponsoru olduğu Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge, ilk yarışına 15 Ekim, Pazartesi, saat 10.30'da Setur Fenerbahçe Kalamış Marina – Kınalıada – Setur Fenerbahçe Kalamış Marina etabının sahne olduğu muhteşem bir mücadeleyle başladı. The Bodrum Cup ruhunu ilk defa İstanbul'dan tüm dünyaya yayan yarışın birincilik ödülü için iki kıtayı birbirine bağlayan açık sularda yelken açan 25 mega yatın hedefi ise Yalıkavak Marina. Yarışlar, ilerleyen günlerde Marmara Adası, Babakale, Midilli, Sakız ve Samos noktalarından devam edecek. Bu büyük heyecan, yatların 22 Ekim'de organizasyonun platinium sponsoru Yalıkavak Marina'ya varmasına değin aynı coşkuyla sürecek. 460 mil uzunluğundaki toplam rotanın 381 milini oluşturan etapların ödülleri, 22 Ekim'de gerçekleşecek olan Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge ödül töreninde sahiplerine verilecek. Devamında da katılımcıları törenin kapsamında Kenan Doğulu'nun muhteşem canlı performansı bekliyor olacak.

