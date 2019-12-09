İlk elektrikli yolcu gemisi sefere başladı

China State Shipbuilding Corp’ın yan kuruluşu olan Wuhan Deniz Elektriği Tahrik Enstitüsü’ne göre, Hunan eyaletinin başkenti Wuhan’da yolcu taşımaya başlayan geminin adı Junlyu.

Geminin itiş sistemini tasarlayıp inşa eden enstitü, önceki gün yaptığı açıklamada, Junlyu’nun Çin’deki ilk pille çalışan yolcu gemisi olduğunu söyledi. Tamamen Çinli mühendisler tarafından geliştirilen gemi, bir limuzin kadar sessiz ve kirletici emisyon üretmiyor.

Açıklamada Junlyu’nun 53,2 metre uzunluğunda, 13,4 metre genişliğinde ve 410 mt’luk özelliklere sahip. 300 yolcu taşıyan gemi 13 km / saatin altındaki hızlarda, sekiz saat boyunca yol alabiliyor.

Junlyu’dan önce, tüm Çin yolcu gemileri dizel motorlu motorlar ya da dizel ve akü gücünü birleştiren motorlar tarafından desteklendiğini söyleyen açıklamada, yalnızca tamamen elektrikli gemilerin parkların ziyaretçilerin eğlenmesi için kullandığı bazı küçük tekneler olduğunu belirtti.

Enstitü başkanı Gui Wenbin, Junlyu’nun yüksek verimli, değişken frekanslı tahrik teknolojisi de dahil olmak üzere bir dizi teknolojik ilerlemeye sahip olduğunu söyledi. Çevre dostu itici güç, enstitünün gemi yapım endüstrisinin en önemli araştırma konusu haline geldi.

Çinli araştırmacılar, yıllardır yoğun olarak fosil yakıtlara bağımlı olan uluslar arası uçaklar ve gemiler için alternatif itiş modları arıyor. Mühendisler elektrikli uçakların birkaç prototipini geliştirdi ve uçuş testleri yaptı. Ayrıca elektrikle çalışan bir helikopter için araştırma ve anahtar parçalar geliştiriyorlar.

Vira Haber