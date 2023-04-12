İlkfer’den Yeni Seminer Duyurusu

İlkfer Group tarafından kurulan İlkfer Akademi’nin Nisan ayı seminer konusu, denizcilik sektörünün önemli isimlerinden Levent Karaçelik’in anlatımıyla ”İyi bir chartering brokeri nedir?” ve ”İyi bir chartering brokeri olmak için ne yapmak gerekir?” başlıkları değerlendirilecek.

Seminer, 25 Nisan Salı günü, saat 14.00’da Güzelyalı Mah. Gümüşsu Sok. No: 5 Pendik / İstanbul adresine bulunan şirket bünyesinde gerçekleştirilecek. Seminere katılım sağlamak isteyenlerin, gizem@universice.com.tr mail adresiyle iletişime geçmeleri gerekiyor.

Vira Haber