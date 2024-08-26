İMEAK Deniz Ticaret Odası, 42'nci Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

Denizciliğimizin Amiral Gemisi Deniz Ticaret Odamızın 42. yaşına girmesinin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

26 Ağustos 1982 yılında, 744 deniz taciri ile başlangıçta sadece “İstanbul Deniz Ticaret Odası” olarak kurulan Odamız, deniz ticaretinin tabiatında yatan evrensellik ve ihtiyaçların gerektirmesi üzerine önce Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerimizi, daha sonra da Ege ve Akdeniz’i ve nihayet Karadeniz’e kıyısı olan illerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu süreçte Odamız; ülkemizin liman kentlerinde Şubeler ve Temsilcilikler açarak, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası adını almıştır.

Odamızın kuruluşunun ardından geçen 42 yıla baktığımızda birbirinden önemli kararların Türk denizciliğinin önünün açılmasına vesile olduğunu görüyoruz. Kurulduğu günden bu yana üyeleriyle birlikte ülkesi için değer üreten, toplumsal sorumluluklarını bilen kurumsal bir yapıya dönüşen Deniz Ticaret Odamız, sektörün gelişmesine hız kazandırmış, önünün açılmasına imkan sağlayacak reformlara öncülük etmiş, tüm zor dönemlere rağmen Türk denizciliğinin gelişimine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamayı sürdürmüştür. Türkiye’de ekmeğini sudan-denizden çıkaran herkesin kendini ifade etme imkanı bulduğu Odamız, bugün yaklaşık 11 bin üyesiyle ülkemizin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında ilk sıralardaki yerini almıştır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, bizlere miras bırakılan bu köklü çınarı daha da ileriye taşımak, bizden sonraki nesillere çok daha güçlü bir Oda bırakma sorumluluğu ve gayretiyle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yolculukta, tüm üyelerimizin desteğiyle daha nice başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır.

Denizciliği Türklere büyük ülkü olarak gösteren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Deniz Ticaret Odamızı kuran, Türk denizciliğine büyük hizmetleri geçmiş bütün büyüklerimizi hürmetle anıyorum. Ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyor, Deniz Ticaret Odamızın 42. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı