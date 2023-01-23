İMEAK Deniz Ticaret Odası, "Boot Düsseldorf 2023"e Katılım Sağladı
İMEAK Deniz Ticaret Odası, Almanya’nın Düsseldorf kentinde 21-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve alanında Dünya’nın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Boot Düsseldorf 2023 - Uluslararası Tekne ve Denizcilik Fuarı’na katılım sağladı.
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İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve Şube Başkanlarından oluşan İMEAK DTO Heyeti, 22 Ocak Pazar günü, Fuarı ziyaret etti. Heyet, fuar alanına gelişte Messe Düsseldorf Genel Müdürü Petros Michelidakis tarafından karşılandı. Heyet ayrıca, Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk ile firmalarımıza ziyaretlerde bulundu.
Vira Haber
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