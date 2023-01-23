Sirena 48 Daha Genç Bir Kitleye Seyir Esnekliği Sunacak

Cesur ve ayırt edici tasarımlarının yanı sıra birinci sınıf kalite ve kusursuz işçiliği Sirena Yachts markasının bir parçası. Sirena Yahchts’ın lüks detaylara ve işlevselliğe gösterdiği titizlik serinin yeni modeli Sirena 48’de de devam ediyor. Sirena 48, 50 feet altı teknelerde pek sık görülmeyen bir özellikle ön plana çıkıyor. Geniş kıç havuzluğunda iki alternatif yerleşim düzeniyle deniz tutkunlarına sunulacak olan Sirena 48, bu özelliğiyle farkını ortaya koyuyor.

Yeni modelin flybridge’inde de farklı seçenekler mevcut. Standart yerleşimde ise açık havada yemek bölümü ve ön kısımda büyük güneşlenme minderleriyle geniş bir ağırlama bölümü yer alıyor.

Dört modelin yer aldığı seride (Sirena 58, 68, 78, ve 88) Sirena 48 de büyük kardeşleri gibi yarı deplasman gövdesiyle sahiplerine mükemmel bir seyir keyfi yaşatacak. Hacimli gövdesi içeride tekne sahibi ve ailesi için bol miktarda ferah mekan sağlayan Sirena 48’de bir adet bot, jet ski ve diğer deniz oyuncaklarının yer alacağı bir yüzme platformu da bulunacak.

Sirena Marine Ticari Direktörü Ali Onger, 40 feet’lik sektöre yönelik genişleme sağlayan Sirena 48 ile serinin 58 ile 88 feet arasında dört modelden oluşan ürün yelpazesinin de tamamlanacağını söyledi. Onger, “Mürettebatsız kullanılabilen ve çekirdek bir aileyi rahatlıkla ağırlayabilecek bir model olan Sirena 48, tüm hava koşullarına uygun, pek çok yenilikçi özelliğe sahip bir yat olacak. Sirena 48’in hem Akdeniz hem de ABD pazarlarında popüler olmasını bekliyoruz” dedi.