İMEAK DTO 3. Stratejik Planı'nı Yayınladı! Tamer Kıran'dan İlk Açıklama

İMEAK DTO, yayınladı. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, DTO'nun 2020-2023 dönemini kapsayacak 3. Stratejik Planı'nı, stratejik plan ile ilgili mesajında "Planımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan 11. Kalkınma Planı'nda denizcilik sektörüne ilişkin ortaya konulan hedefler dikkate alınarak hazırlanmıştır" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), 2020-2023 dönemini kapsayacak 3. Stratejik Planı'nı yayımladı. "Denizci Ülke, Denizci Millet" vizyonuyla hazırlanan 3. Stratejik Plan, oda olarak hedeflere ulaşılması adına önemli bir rehber olma özelliğini taşıyor.

2020-2023 DÖNEMİNİ KAPSAYACAK

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, stratejik plan ile ilgili mesajında "Geleceğe yönelik stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, saptanan performans göstergelerine göre, bu hedeflerin ölçme ve değerlendirmesini yapmak üzere 2020-2023 dönemini kapsayacak 3. Stratejik planımızı hazırladık.

3. Stratejik Planımız cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kalkınma planı olan 11. Kalkınma Planı'nda denizcilik sektörüne ilişkin ortaya konulan hedefler dikkate alınarak hazırlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

3. Stratejik Plan'ın diğer bir önemli özelliği de dışarıdan hizmet satın alınmadan oda sekreteryası tarafından yoğun bir emekle hazırlanmış olması.

Kıran, "Planı hazırlayan Oda'nın stratejik planlama ekibi ve katkı sağlayan personele teşekkür ediyor ve 2020-2023 stratejik planımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

3. Stratejik Plan'ı BURAYA TIKLAYARAK okuyabilirsiniz