İMEAK DTO Aliağa’da Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde Türkiye ile Yunanistan adaları arasında feribot seferlerinin yeniden başlaması ve 2021 yılı Aliağa Limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Aralık ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Ocak ayı faaliyet raporunun da video konferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç Dr. Abdullah Açık’ın “Emtia Fiyatları ve Navlun Oranlarının Ajan Bazlı Etkileşimi” konulu sunumuyla devam etti.

Toplantı, Açık’ın sunumunun ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in sektörel görüş ve değerlendirme konuşmasıyla devam etti.

YUNAN ADALARINA FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Covid-19 küresel salgını nedeniyle durdurulan Türkiye ile Yunanistan adaları arasında feribot seferlerinin iki yıl aradan sonra yeniden açıldığını belirterek konuşmasına başlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Adem Şimşek şunları ifade etti: “Yunanistan, deniz hudut kapılarının deniz turizmine açılması kararı ile Yunanistan ile Türkiye arasındaki feribot hatları seferleri ile diğer ticari ve özel yatlara uygulanan kısıtlamalar 7 Şubat 2022 tarihi itibariyle kaldırıldı. Ticari ve özel yat seferleri kapsamında; geminin bayrağı veya taşıma kapasitesi ne olursa olsun 49 yolcuya kadar, Yunanistan Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis’in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişlere izin verildi. Alınan bu kararla birlikte Ege’de deniz turizmi yeniden canlanacaktır, sektör için hayırlısı olsun.” dedi.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın onay ve desteği ile Aliağa Şubesi olarak bağışta bulunduklarını ifade eden Başkan Adem Şimşek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“ALİAĞA ELLEÇLEMEDE TÜRKİYE 2.’NCİSİ”

Aliağa ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamları üzerine de bilgilendirmede bulunan Başkan Şimşek konuşmasına şöyle devam etti: “Şubat ayı başında açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye ve Ege Bölgesi’nin önemli liman bölgelerinden olan Aliağa, 2020 yılının başlarından itibaren tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de mücadele ettiği pandemiye rağmen yükselişine devam ediyor. 2020 yılında Aliağa Limanlarında 68 milyon 946 bin net ton olan toplam yük elleçlemesi %6,5 artışla, 2021 yılında 73 milyon 900 bin ton rakamına ulaşmıştır. Elleçlenen bu rakamla Aliağa, Türkiye genelinde %14 pay ile yine geçen sene olduğu gibi 2.sıradaki yerini korumuştur.” dedi.

“ALİAĞA LİMANLARI KONTEYNER ELLEÇLEMEDEKİ YERİNİ KORUDU”

2021 yılında Türkiye’de elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yıla göre %6 artış göstererek 12 milyon 500 bin TEU olarak gerçekleştiğini ifade eden Başkan Şimşek: “Aliağa konteyner terminallerimizde elleçlenen konteyner miktarı ise 2020 yılında 1 milyon 275 bin TEU iken, 2021 yılında yüzde 9 oranındaki artışla 1 Milyon 389 bin TEU’ ya ulaşmıştır. Bu artış Türkiye ortalamasının çok üzerinde olup Aliağamız geçen sene olduğu gibi bu senede Türkiye’de sıralamasında 5.sırada yer almaya devam etmiştir.”

“TOPLAM GEMİ HAREKETİ 5 BİN 783’E ÇIKTI”

Aliağa Limanlarında 2020 yılında toplam 5 bin 356 gemi hareketi olurken; 2021 yılında bu sayı 5 bin 783’e çıktığını belirten Başkan Şimşek “ 2020 yılında Türkiye geneli limanlarımıza uğrak yapan toplam gemi adedi 48.821 adet karşılığı 790 milyon 881 bin 650 groston olarak gerçekleşmişti. 2021 yılında ise limanlarımıza uğrak yapan toplam gemi adedi 51.199 adet karşılığı 829 milyon 618 bin 101 Groston olarak gerçekleşti. Aliağa’ya gelen gemi sayısı 2020 yılında 5 bin 356 karşılığı 102 milyon 600 bin groston yapılmıştır. 2021 yılında bu rakam 5 bin 783’e çıkarak, yaklaşık 109 milyon 500 bin grostona ulaşmıştır. Gemi sayısı olarak % 8 ve groston olarak % 6,5 artış göstermiştir. Aliağa Limanı Kocaeli’den sonra Türkiye’nin 2. yoğun limanı olarak kayıtlara geçmiştir.”

ALİAĞA GÜMRÜĞÜ İHRACATTA 2.NCİ, İTHALATTA 8.NCİ SIRADA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Aliağa Gümrüğünün ihracatta yaklaşık 18 Milyar 541 Milyon USD ile Türkiye’nin en yoğun işlem hacmine ulaşan 2. Gümrük konumunda olduğunu belirten Şimşek: “Geçen yıla göre ihracat rakamımız yüzde 47 artış göstermiştir. Buda Ege Bölgesi’nde yapılan işlem hacminin yaklaşık yüzde 50’sine, Türkiye genelinde ise yüzde 8’e denk gelmektedir. Yine Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre Aliağa Gümrüğümüz ithalatta yaklaşık 12 Milyar 937 Milyon USD ile Türkiye’nin en yoğun işlem hacmine ulaşan 8. Gümrük Müdürlüğü olmuştur. Geçen yıla göre ithalat rakamımız yüzde 52 artış göstermiştir. Bu da Türkiye genelinin yaklaşık yüzde 5’ine denk gelmektedir.” dedi.

Konuşmasının sonunda Gemi söküm istatistiklerine de değinen Başkan Şimşek, Aliağa Gemi Geri Dönüşüm tesislerinde 2021 yılı sonu itibariyle 112 gemiden 816.000 Lightweightton geri dönüşüm sağlandığını belirtti.

Şimşek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Mübarek Ramazan ayının habercisi olan 3 aylara girmiş bulunmaktayız. Bu mübarek ayların feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.”

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.