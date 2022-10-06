İMEAK DTO Aliağa’da Yeniden Adem Şimşek Dönemi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi 2. Dönem Meclis Üye Seçimleri gerçekleşti. Seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Adem Şimşek güven tazeledi.

İMEAK DTO Aliağa Şube 2.Dönem Meclis Üye seçimleri tamamlandı. İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in başkanlığındaki tek liste göreve seçildi. Oy verme işlemi için şube binasına gelen üyelerle tek tek ilgilenen İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, “Tek listeli seçim olmasına rağmen sorumluluk alanımızdaki üyelerimizin çoğunluğunu burada görmek, bu birliktelik bizleri çok mutlu etti.” Dedi.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen seçimde 60 oy kullanıldı, kullanılan oyların tamamı geçerli sayıldı. Seçim sonrası konuşan Başkan Adem Şimşek: “Öncelikle tüm üyelerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanlık adayları olmamasına rağmen sorumluluk alanımızdaki üyelerimizin çoğunluğunu burada görmek bizleri çok mutlu etti. Sizleri burada görmenin geçmiş dönem yaptığımız çalışmalarının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bizler de inşallah dün olduğu gibi bundan sonra da almış olduğumuz bu çok değerli görevi sizlerden aldığımız güç ile sürdüreceğiz. Sektörümüzün daha da güçlenmesi için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” Dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nde, 8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan meclis toplantısında, seçilen meclis üyeleri arasından meclis başkanı, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçilecek.