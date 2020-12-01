İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Denizcilik Kulübü Kariyer Günleri Açılışına Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Denizcilik Kulübü tarafından 1-4 Aralık tarihleri arasında video konferans yöntemiyle düzenlenen Denizcilik Kariyer Günleri’nin açılışına katıldı.

Denizcilik Kulübü üyelerinin sorularını yanıtlayan Tamer Kıran, öğrenci stajları konusunda, Odamızın destek verdiği Piri Reis Üniversitesi’nin gemisinin bu konuda çok iyi hizmet verdiğini hatırlattı. Geminin bir seferde 250’ye yakın öğrenciye staj imkânı sağladığını kaydeden Tamer Kıran, maalesef pandemi nedeniyle bu yıl seferlerin yapılamadığını belirtti.

STAJ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Pandemi döneminde gemilerde çalışan personelin ülkelerden gelişi ve gidişleri sırasında sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Tamer Kıran, “Ülkeler kapatınca gemi adamlarına bile müsaade etmediler. 15 aya varan sürelerde gemide kalmalar oldu. Psikolojik ve ciddi sosyal sorunlar çıkmaya başladı. Pandemi döneminde çok büyük zorluklar yaşandı. Bundan dolayı da hak vermemiz lazım, firmalar gemilere stajyer göndermediler. Hem gönderemediler hem de stajyeri nerede, nasıl geri alabileceklerini öngöremediler.” dedi.

“İnşallah önümüzdeki yaz, aşıların bulunmasıyla beraber bu konuyu çözmüş oluruz diyen Tamer Kıran, “Staj yapma tarihlerini yıl içerisinde daha uzun bir sürece yayabilirsek Piri Reis Üniversitesi gemisi ile kısa staj sorununun çok büyük bir kısmını çözebileceğimizi öngörüyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

DENİZCİLİĞİ SADECE DENİZDE ÇALIŞMAK OLARAK GÖRMEYİN

Denizcilik eğitimini sayısal ve kalite olarak artırmanın İMEAK DTO’nun öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Kıran, öğrencilere şunları söyledi: “Denizciliği sadece denizde çalışmak olarak görmeyin. Ne yaparsanız yapın işinizi severek yapın.”

Kariyer Günleri açılışına İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Deniz İşletme Ulaştırma Mühendisliği ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökhan Kara ile Yardımcısı Dr. Murat Yıldız katıldılar. Ayrıca etkinliğe katılan tüm şirketler adına fidan bağışı yapıldı.

Vira Haber