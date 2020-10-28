İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan 29 Ekim Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, 29 Ekim mesajında, “Denizcilik camiası olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz” sözünden hareketle ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran, Cumhuriyetin kıymetinin bilinmesi noktasında birlik ve beraberliğe vurgu yaparken, denizcilik sektörünün bu uğurda çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Kıran’ın 29 Ekim mesajı şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. Yıldönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz.

Cumhuriyetimiz, Anadolu halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde olağanüstü mücadele ve fedakarlıkla destan yazarak kazandığı Kurtuluş Savaşımız sonucunda kurulmuş, geride bıraktığımız 97 yılda çok büyük başarılara imza atmıştır. İçinde bulunduğumuz günlerde yakın çevremizde tanıklık ettiğimiz gelişmeler bizlere Cumhuriyetimizin kıymetini asla unutmamız, birlik ve beraberliği elden bırakmamamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Bizlere emanet edilen Cumhuriyeti korumak ve gelecek nesillere devretmek şüphesiz en önemli görevlerimizden biri olacaktır. Denizcilik camiası olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz” sözünden hareketle ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.

Vatan uğruna fedakârlıkla mücadele eden ve bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Vira Haber