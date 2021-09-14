İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan Aliağa çıkarması

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, şube ziyareti kapsamında geldiği Aliağa’da İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Meclis Başkanı İsmail Önal, yönetim kurulu ve üyelerle bir araya geldi. Odanın sorumluluk sahasındaki gelişmeleri ve üyelerin taleplerini dinleyen Başkan Kıran, yönetim olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları da anlattı. Yeni hizmet binasını inceleyen Başkan Tamer Kıran daha sonra şubenin sorumluluk sahasındaki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Üyelerin taleplerini dinleyen Başkan Kıran gerekli notları alarak gereken çalışmaların yapılacağının sözünü verdi. Ziyaretin ardından personele kolaylıklar dileyen Başkan Kıran, “Aliağa Şubemizin yeni hizmet binası gerçekten denizcilerimize yakışır bir yer oldu. Tekrar camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek şunları ifade etti: “ Başkanımız Sayın Tamer Kıran ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Oral Erdoğan’ın bugün ki ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Yeni hizmet binamızda karşıladığımız başkanımıza sorumluluk sahamızdaki gelişmeleri aktardık. Yönetim Kurulu ve üyelerimiz de taleplerini dile getirdi. Yönetim Kurulu ve üyelerim adına bir kez daha Başkanımız Tamer Kıran’a ve Rektörümüz Oral Erdoğan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Günün anısına karşılıklı hediyeler takdim edilmesinin ardından, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Oral Erdoğan Aliağa’dan ayrıldı.