İMEAK DTO Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Video Konferans İle Gerçekleşti

.İMEAK DTO Meclis Başkan Vekili Arif Kenan Türkantos başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 2020 yılına damgasını vuran Covit-19 salgınının maalesef önemini korumaya devam ettiğini, vaka sayısı ve can kaybındaki günlük artışın, Eylül başı itibarıyla Mayıs ortasından bu yana en yüksek düzeyine ulaştığını kaydetti.

Denizcilik sektörümüzün değerli büyüğü, son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve değerli eşinin de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirten Tamer Kıran, “Kendisine ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum.” dedi.

Salgına karşı herkesi azami ölçüde tedbirli olmaya davet eden Tamer Kıran, “Önümüzde biraz daha sabretmemiz gereken bir zaman dilimi olduğu gözüküyor. Bu arada, hastalığa karşı güvenli ve etkili aşı bulma çalışmalarında son aşamaya gelindiğine dair müjdeli haberler geliyor. Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında… O zaman ‘çoğu gitti, azı kaldı’ deyip, virüse karşı baştan beri çok sıkı tuttuğumuz ipin ucunu kaçırmamak, başta sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kuralları olmak üzere önlemlere bir süre daha harfiyen uymamız büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler

Doğu Akdeniz’de son dönemde ülkemizi direkt hedef alan gelişmelere de dikkat çeken Tamer Kıran, “Bilinmelidir ki; Doğu Akdeniz’de en büyük sınıra sahip ülkelerden biri olan Türkiye için bu bölge vazgeçilmezdir. Mavi Vatan olarak adlandırdığımız alanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, savunma ve diplomasi alanlarında verdiğimiz büyük mücadeleyi takdirle izliyor, destekliyor, Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihten ve deniz sınırlarından doğan hak ve çıkarlarımızın korunması noktasında atılan her adımın yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum.” dedi.

Ekonomik Değerlendirme

Dünyada ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelere değinen Tamer Kıran, Mart – Mayıs döneminde hem dünya ekonomisinde hem Türkiye ekonomisinde pandemiye bağlı yaşanan sert daralmalardan sonra Haziran ayından itibaren V şeklinde bir toparlanmanın başladığını, ancak Ağustos ayı ile beraber gelmeye başlayan verilerin bu toparlanmada hız kesmeye işaret ettiğini kaydetti.

Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye Ekonomisinin yüzde 9,9 daraldığının yakın zamanda açıklandığını belirten Tamer Kıran, bu verinin birçok gelişmiş ülke ortalamasına göre daha düşük bir daralmaya işaret ettiğini söyledi.

Ekonomimizin kısa vadede seyri konusunda pandeminin gidişatının en temel belirleyen olmaya devam edeceğini belirten Tamer Kıran, “İçinde bulunduğumuz dönemde vaka sayılarında maalesef yukarı yönlü bir seyir izliyoruz. Başta Avrupa olmak üzere yakın çevremizde de benzer eğilimler bulunmaktadır. Bir an önce bitmesini temenni etmekle birlikte pandeminin nasıl seyredeceğini bilemiyoruz. Bu nedenle pandeminin önümüzdeki aylarda arz ve talep tarafında yeni sıkıntılar yaratmasına hazırlıklı olmakta fayda görüyorum.” diye konuştu.

Karadeniz’de Bulunan Doğalgaz Rezervi

Ağustos ayında ülkemiz ekonomisi için en önemli gelişmelerden birisinin Karadeniz’de bulduğumuz 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi olduğunu belirten Tamer Kıran, mevcut fiyatlar ve tüketim seviyemizle yaklaşık 6 yıllık ihtiyacımızı karşılayabilecek, maliyeti düşmemiş haliyle 70 milyar dolar civarında tasarruf sağlayabilecek bir kaynaktan bahsedildiğini belirterek, “Bu rezervin ülkemizin enerji faturasını azaltma yolunda önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen yeni rezervlerin eklenmesiyle orta ve uzun vadede Türkiye Ekonomisinin dış denge beklentilerini olumlu yönde etkileyecek çok önemli ve değerli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Bunun yanında, uzun vadede enerji güvenliğimiz ve dış dengelerimiz açısından bulunduğumuz bölgedeki doğalgaz ve petrol kaynaklarına ulaşmamız ve kullanmamız kadar, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdaki maksimum potansiyeli kullanmak da önemli olacaktır.” dedi.

“Ulaştırma Bakanımızın Öncülüğünde Önemli Atılımlar Gerçekleştireceğimize İnanıyorum”

Sektörün büyümesi, sorun teşkil eden konuların çözülmesi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Tamer Kıran, bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nun teşrifleri, Bakan Yardımcısı Sayın Selim Dursun, Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal Baylan, Tersane ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sayın Halil Yıldız, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sayın Durmuş Ünüvar ve bakanlık yetkilerinin katılımıyla 21 Ağustos Cuma günü Odamızda bir toplantı yaptıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Gerçekten Sayın Bakanımız denizcilik sektörü ile yakından ilgileniyor. Göreve başladığı günden bu yana geçen kısa sürede 3 kez bir araya gelme fırsatı bulduk. Odamıza yaptığı son ziyareti de sektörümüze verdiği önemin bir göstergesi olarak gördük ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Yaptığımız toplantıda Sayın Bakanımıza, üyelerimizden bize intikal eden bütün sorunları bir dosya halinde sunarken, çözüm önerilerimizi de bizzat anlatma fırsatı bulduk. Sayın Bakanımızın bizlerle yakından çalışma isteğini müşahede ettik. Nitekim Sayın Bakanımızın davetiyle 28 Ağustos’ta Ankara’da Bakan Yardımcımız Selim Dursun başkanlığında, bakanlık yetkililerinin katılımıyla bir toplantı daha yaptık. Bu konudaki çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sayın Bakanımıza sektörümüze verdiği önem için bir kez daha teşekkür ediyor, öncülüğünde önemli atılımlar gerçekleştireceğimize yürekten inandığımı belirtmek istiyorum.”

Tamer Kıran, “Koster Filosu Yenileme Projesi” için KOSGEB ile birlikte yapılan çalışmalarda gelinen noktada, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş ve bankaların faiz oranlarındaki artış nedeniyle şartların revize edilmesi ve günümüz koşullarına göre yeni bir faiz destek miktarı ve vade uzatılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve KOSGEB nezdinde girişimde bulunduklarını, görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Balıkçılara Bereketli Bir Sezon Temennisi

1 Eylül’de balıkçıların av yasağının kalktığını ve avlanma döneminin başladığını belirten Tamer Kıran, balıkçılara bereketli ve güzel bir avlanma sezonu geçirmelerini diledi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), her sene Eylül ayının son haftasını Dünya Denizcilik Günü olarak kutladığını belirten Tamer Kıran, bu yılki temanın “Sürdürülebilir Dünya için Sürdürülebilir Deniz Taşımacılığı” olarak belirlendiğini hatırlattı. Koronavirüs salgını sürecinde bütün dünyanın, denizcilik sektörünün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu da çok net bir şekilde gördüğünü belirten Tamer Kıran, ekonomilerin ayakta kalması, toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda çok önemli görevler ifa eden deniz insanlarına takdir, şükran ve teşekkürlerimi sundu.

Eylül ayı başında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, üniversitelere kayıt işlemleri yapıldığını belirten Tamer Kıran, her geçen yıl eğitim kalitesini yükselten Piri Reis Üniversitesi’nin de bu yıl kontenjanlarının yüzde 90’ını doldurduğunu söyledi. Bu oranla Üniversitenin, vakıf üniversiteleri ortalamalarının üzerinde öğrenciyi bünyesine katarak fevkalade önemli bir başarı elde ettiğini belirten Tamer Kıran, Piri Reis’in artık denizcilik fakültesi dışında mühendislik, iktisat ve hukuk dallarında da tercih edilmeye başlanan bir üniversite olduğunu kaydederek, üniversiteyi tercih eden öğrencilere başarılar diledi.

19 Eylül’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, “Mareşal” rütbesi ile “Gazi” unvanı verilmesinin yıldönümü ve Gaziler Günü’nü, 27 Eylül’de Türk Donanmasının en büyük zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nün kutlanacağını hatırlatan Tamer Kıran, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koymakta tereddüt etmeyen tüm şehitleri rahmet ve şükranla yâd etti.

Toplantıda, yeni yaşına giren Meclis Başkan Vekili Türkantos’un, doğum günü kutlandı.