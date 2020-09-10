Forbes'in 'En Zenginler Listesi'nde Şampiyon Bilişim Dünyasının Liderleri Oldu

ABD'nin en prestijli ekonomi dergilerinden olan Forbes Dergisi'nin hazırladığı "ABD'nin En Zenginleri Listesi"nin ilk sıralarında bilişim sektörünün liderleri yer aldı.

AMAZON'UN SAHİBİ BEZOS'UN SERVETİ 179 MİLYAR DOLAR'A YÜKSELDİ

Listenin ilk sırasında kişisel serveti 179 milyar dolar olan global e-ticaret sitesi Amazon'un sahibi Jeff Bezos yer aldı. Amazon'un kurucu CEO'su Bezos'un serveti bir yılda 114 milyar dolardan 179 milyar dolara yükseldi.

İKİNCİ SIRADA MİCROSOFT'UN KURUCUSU BİLL GATES BULUNUYOR

Ülkedeki en zengin 400 kişinin listelendiği Forbes makalesine göre ikinci sırada 111 milyar dolarlık serveti ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ SIRADA FACEBOOK'UN SAHİBİ ZUCKERBERG VAR

Listenin üçüncü sırada ise 85 milyar dolarlık serveti ile Facebook'un kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg yer alıyor.

BİLİŞİM LİDERLERİNİN SERVETİ KORONAVİRÜS SÜRECİNDE ARTTI

Dergide yer alan haberde, koronavirüsün genel itibari ile, ABD'nin en zengin 400 kişisinin servetine olumsuz bir etki yapmadığı, bilakis servetin daha da arttığı vurgulanıyor. Buna göre ülkedeki en zengin 400 kişinin toplam kişisel serveti geçtiğimiz yıldan bu yana 250 milyar dolar artarak, 3,2 trilyon dolara yükselmiş durumda.

ZOOM'UN SAHİBİ DE LİSTEYE DAHİL OLDU

Söz konusu listeye bu sene dahil olanlardan biri de Zoom Video Communications'un sahibi Eric Yuan oldu. Koronavirüs salgını döneminde, evden çalışan insanlar arasında iletişimi sağlamak için tüm dünyada tercih edilen Zoom'un sahibi Yuan'ın kişisel servetinin 11 milyar dolar olduğu bildiriliyor.

Vira Haber