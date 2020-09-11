İspanya'da Koronavirüse Yakalanan Kadın Sörf Yaparken Yakalandı
İspanya'da koronavirüse yakalanan bir kadın denizde sörf yaparken yakalanarak gözaltına alındı
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İspanya'da koronavirüse yakalanan bir kadın denizde sörf yaparken polislerce tespit edilip yakalanarak kelepçeli bir şekilde gözaltına alındı
Adı açıklanmayan kadının İspanya'nın kuzey batısındaki San Sebastian şehrinde can kurtaran olarak çalıştığı belirtildi. Yerel basın sörf yapan kadının diğer can kurtaran meslektaşları tarafından görülerek polise ihbar edildiğini aktardı. Kadının görevlilere aldırış etmediği de belirtildi.
İspanyol medyasında çıkan görüntülerde tehlikeli madde tulumu giyen iki kişinin kadına yüz maskesi takmasını istediği, ardından da ellerini kelepçeleyerek kendisini kumsaldan uzaklaştırdığı görülüyor.
Vira Haber
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Etiketler : İspanya, Koronavirüs, Sörf
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