İMEAK DTO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK DTO Temmuz ayı Meclis Toplantısı, ilk koronavirüs vakasının ortaya çıktığı Mart ayından bu yana yaşanan karantina ve kısıtlamaların ardından ilk defa toplandı.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapıldı.

Türkiye’de Mart ayında ortaya çıkan ilk koronavirüs vakasının ardından toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştiren İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Temmuz ayı Meclis Toplantısı’nı sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenledi.

TOPLANTIYA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU DA KATILDI

Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Başkanı Murat Kıran, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI SALİH ZEKİ ÇAKIR YAPTI

Toplantının açılış konuşmasını İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır yaptı. Denizcilik sektörünün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Çakır, ''Türk denizcilerinin var olan güçlü potansiyeli; geliştirilmiş denizcilik politikası ve uygun stratejik planlamalarla denizciliğimizi daha ileri taşımaya muktedirdir.

‘Başarıda süreklilik ve milli ekonomimize katkı’ biz denizcilerin her platformda dile getirdiği ve muvaffak olma adına çaba sarf ettiği en mühim gayesidir” dedi.

TAMER KIRAN KONUŞMASINDA ÖNEMLİ KONULARA DEĞİNDİ

Salih Zeki Çakır'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Tamer Kıran, burada önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

Kıran yaptığı açıklamada, "Denizcilik sektörümüzün hem sanayi hem hizmet sektörü olarak Türkiye Ekonomisine doğrudan ve dolaylı katma değeri artarak devam etmektedir ve bugün itibarıyla 20 milyar dolar seviyelerine gelmiştir. Sektörün doğrudan ve dolaylı yoldan ülkemiz istihdamına katkısı da 1 milyonun üzerindedir." dedi.

"DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE, FİKİR/PROJE YARIŞMASI"

Toplantı yapılan konuşmaların ardından 1. Denizci Millet, Denizci Ülke, Fikir/Proje Yarışması’ ödül törenine geçildi.

İMEAK DTO tarafından bu yıl birincisi düzenlenen ve bundan sonra da sürdürülmesi planlanan 1. Denizci Millet, Denizci Ülke, Fikir/Proje Yarışması’nın ilkinde 53 projeden 6’sı finale kalma başarısını gösterdi.

Finale kalan takımlardan, farklı çalışma modlarına sahip hem gövdeyi hem de acil durum müdahale aracının geliştirilmesi konulu projesiyle Mehmet Ozan Şerifoğlu, 15 bin TL’lik ödül ile üçüncülüğe, deniz dostu projesiyle Cemal Turan 30 bin TL değerinde ikincilik ödülüne seçildi.

Turizm sektörünün mavi yolculuk pazarını hedefleyen gerçek zamanlı bilgi, analitik ve raporlama çözümlemeleri sunan yeni nesil düşünsel bir platform konulu projesiyle Fatih Yıldızhan ise 50 bin TL’lik ödül ile birinci oldu.

Takımlara ödüllerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü Oral Erdoğan, İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdi.