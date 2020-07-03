Türk Loydu Paris Mou’da Yine Yüksek Performans Sınıfında

Türk Loydu, son 14 yıldır kesintisiz yer aldığı yüksek performanslı klas kuruluşları kategorisinde hem tek IACS aday kuruluşu olmasıyla hem de son üç yılda filosunda hiç tutulma yaşamayan yegane klas kuruluşu olmasıyla tüm dikkatleri üstüne topladı.

HİÇ TUTULMA YAŞAMADI

Liman Devleti Kontrol (PSC) rejimleri arasında dünyanın en önemlisi olarak değerlendirilen Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı (Paris MoU) tarafından yayınlanan ve 2017 - 2019 yıllarını kapsayan liman devleti kontrol sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan “2017-2019 Yılları Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Performans Tablosu” duyuruldu. Türk Loydu son 14 yıldır “Yüksek Performans” kategorisinde yer aldığı tabloda bu yıl da “Yüksek Performans” başarısını sürdürdü. IACS üyesi bazı klas kuruluşları geride bırakarak son 14 yıldır kesintisiz yer aldığı “Yüksek Performanslı Klas Kuruluşları” kategorisinde, son üç yılda filosunda hiç tutulma yaşamayan yegane klas kuruluşu oldu.

Paris MoU’nun Yüksek Performans Tablosunda son 14 yıldır devam eden başarılı performansını sürdüren Türk Loydu, birçok kategoride IACS standartlarının da üzerinde yer alan filo izleme uygulamaları ile her geçen sene kalite standartlarını ve hizmet kalitesini arttırmaya ve alanında uzman teknik kadrosu sayesinde performansını yükseltmeye devam ediyor.

İDDİALI KURULUŞLARI GERİDE BIRAKIYOR

Bir çok tanınmış klas kuruluşunun yanı sıra bazı iddialı IACS üyesi klas kuruluşlarını da geride bırakan Türk Loydu, bu performansı ile Türk Bayrağının Paris MoU Beyaz Bayrak listesindeki yerinin yükselmesine de katkı sağlamış oldu. Türk Loydu’nun Paris MoU tarafından “Yüksek Performans” olarak duyurulması ve liman devleti kontrolleri konusunda sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sonucunda, Türk Loydu klasında bulunan gemilerin, otoritelerce güvenli görüldüklerinden Paris MoU üyesi ülkelerin limanlarında daha az denetlenmesine devam edilecek.

Vira Haber