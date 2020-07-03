Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Temmuz ayı Meclis Toplantısına katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Temmuz ayı Meclis Toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

Piri Reis Üniversitesi'nde düzenlenen İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) meclis toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"ÜLKEMİZDE DIŞ TİCARET TAŞIMACILIĞININ YÜZDE 90'I DENİZ YOLU İLE YAPILIYOR"

"Ülkemizde dış ticari taşımacılığın yaklaşık yüzde 90’ı deniz yolu ile yapılmaktadır. Sektörün GSMH’deki payı 18,4 milyar dolar ile yüzde 2,5’tir. Bu rakamlar da gösteriyor ki; ekonomimizde yakalanan istikrar, denizcilik sektöründe de kendini göstermiş ve denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir.

"DENİZCİLİĞİN HER ALANINDA ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR"

Son dönemlerde, denizciliğimizin her alanında kayda değer bir artış meydana gelmiştir. Bunların bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2003 yılında 190 milyon ton iken, 2019 yılında 484 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde, konteyner elleçleme sayımız 11,5 milyona ulaşarak 4,5 kattan fazla artmıştır.

KABOTAJ HATTINDAKİ YÜK TAŞIMACILIĞI 56 MİLYON TONA ULAŞTI

Kabotaj hattındaki yük taşımacılığı 56 milyon tona ulaşmış, yolcu taşımacılığı ise 150 milyon yolcuyu aşmıştır. Yine kabotajda, 13,5 milyon araç taşınmıştır. Ülkemizin toplam dış ticareti içerisindeki deniz yolunun parasal değer olarak payı, 2003 yılında 57 milyar dolarken, 2019 yılında 222,1 milyar dolara yükselerek yüzde 290 oranında artmıştır.

DİJİTALLEŞEN DENİZCİLİK DAHA VERİMLİ OLACAK

Karaismailoğlu, denizcilik sektöründe artan dijitalleşmeye de dikkat çekerek, "Dijitalleşen denizcilik sektörünün daha hızlı ve verimli olacağına inanıyoruz." dedi.

Vira Haber