İMEAK DTO’dan Ankara’ya Önemli Ziyaret

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve Oda Sekretaryası, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ve Dr. M. Fatih Kacır’ı, Ankara’da makamlarında ziyaret etti. Tamer Kıran ve Salih Zeki Çakır, Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ve Fatih Kacır’a, ziyaretin anısına birer gemi maketi takdim etti.

Tamer Kıran ve Salih Zeki Çakır, Ankara ziyaretleri kapsamında KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’u da ziyaret etti. Kıran ve Çakır, Uzkurt’a ziyaretin anısına bir tablo sundular.

Vira Haber