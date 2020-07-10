Deniz Polisi Volvo Penta IPS Deniz Motorlarını Tercih Etti

Volvo Penta kalitesiyle küresel denizlerde kendini kanıtlamış olan IPS 700 sevk sistemi, Türkiye'de ilk kez bir polis teknesine entegre edildi. Otopilot ve cruise kontrol sistemleri, joystick sistemi ile kontrol edilebilen ve teknenin ekseni etrafında dönmesine, yanlara ve çaprazlamasına gitmesine izin veren IPS sistemi ile başarılı bir şekilde entegre edildi.

Volvo Penta Türkiye Satış Müdürü Mehmet Belibağlı; IPS sisteminin, düşük yakıt tüketimi, uzun servis aralıkları ve montaj kolaylığı ile kullanıcı dostu bir ürün olarak karşımıza çıktığını söyledi.

Belibağlı, yüksek manevra kabiliyeti sayesinde seyir esnasında dümenin ister joystick ile idare edilebildiğini, ister docking esnasında bow thruster olmadan paralel yanaşma yapılabileceğini sözlerine ekledi. Ticari IPS modellerinin, tüm pilot botlara, work boatlara, yolcu taşıma teknelerine ve tüm benzer ticari faaliyetli teknelere uygun olduğunu belirten Mehmet Belibağlı, ilerleyen yıllarda bu sistemin çok daha yaygın duruma geleceğini ifade etti.

Vira Haber