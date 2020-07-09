Beşiktaş Shipyard'tan Uluslararası Başarı

Beşiktaş Shipyard, İtalyan Grimaldi şirketinden aldığı 10 gemilik yenileme sözleşmesini tamamladı.

Koronavirüs salgınına rağmen çalışmalar 11 ayda sona erdi.

Gurur Duyuyoruz

Beşiktaş Shipyard’dan yapılan açıklamada, “Proje sırasında meydana gelen birçok zorluğa rağmen projeyi zamanında ve mükemmel bir şekilde tamamlama çabalarından dolayı ekibe minnettarız. Projeyi gerçekleştirirken sergilediğimiz profesyonellik ve özveri, bu zor aylarda hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oldu. Grimaldi’ye işbirlikleri için teşekkür ediyoruz. Bize verdikleri güven için minnettarız ve bu güveni yerine getirmekten gurur duyuyoruz.”

Vira Haber