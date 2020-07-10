Hem Çevreci Hem Uygun Yeni Çağın Tekneleri: Polietilen Tekne

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadeleden geçtiğimiz bu günlerde tüm alışkanlıklarımız, yaşam biçimiz değişti. Eğitim, sağlık, kültür ve daha sayamadığımız birçok alanda daha önce alışkın olmadığımız farklı bir hayata geçiş yaptık.

Bu yeni dünya düzeninde dikkat etmemiz gereken üç kural var: Sosyal mesafe, Maske ve Hijyen… Kendimizi ve diğer herkesi korumak için gerekenler.

Şimdilerde vakaların düşmesiyle yeni normal ve kontrollü sosyal hayat dediğimiz bir sürece girdik. Birçok alandaki kısıtlamalar da esnetilmeye başlandı. Salgın nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmde de yavaş yavaş hareketlenmeler başladı.

İzolasyonun kolay olduğu teknelere olan ilgi de arttı. Bunlardan biri de Tarsus OSB’de Pan’s Marine tarafından üretilen polietilen tekneler.

KALİTE MAKUL FİYATLARA SUNULUYOR

Pan’s Marine, Avrupa ve Kuzey Amerika’da denizcilik sektöründe de uzun yıllardır kullanılan rotational moulding teknolojisindeki 38 yıllık deneyimlerini, kaliteli polietilen ile birleştirerek, uzun ömürlü (80-100 yıl), %100 geri dönüşümlü, yüksek dayanıklı, bakım gerektirmeyen, çevreci ve zor koşullara uygun ürünleriyle, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir evren bırakmak adına, kaliteyi makul fiyatlara sunuyorlar.

POLİETİLEN TEKNELERİN ÖZELLİKLERİ

Polietilen, fibere göre yaklaşık beş kat dayanıklı olup çatlama, kırılma, yıpranmaya karşı daha dirençlidir. İnsan sağlığına olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Ekstrem su ve iklim koşullarından etkilenmez. Ayrıca paslanma, korozyon, ozmoz gibi kimyasal reaksiyonlara girmez. Malzeme yapısı gereği gövde titreşimlerini emer, yumuşak ve keyifli bir kullanım imkanı sunar.

Pan’s Marine tekneleri CE belgeli olup yüksek dayanımı sayesinde tüm kimyasallara karşı dirençlidir. Yapısı gereği çürüyen, paslanan, kabaran ve kolaylıkla kırılan bir ürün değildir. Kullanılan ortama bağlı olarak üzerinde çizik oluşması halinde basit bir ısı tabancasıyla kolayca giderebilirsiniz. Yapısı gereği pas, yosun, yağ ve midye tutmaz.

Vira Haber