Cemre Tersanesi Bir Siparişini Daha Tamamlayarak Denize İndirdi

Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesinde yer alan Cemre Tersanesi Norveçli Havyard Group için inşa ettiği canlı balık taşıma gemisini 9 Temmuz'da denize indirdi.

Gemi inşa sektöründe dünya çapında bilinirliğe sahip olan Cemre Tersanesi, uluslararası siparişlerini teslim etmeyi sürdürüyor.

Norveç’in en büyük denizcilik firmalarından olan Havyard Group A.Ş ile yapılan anlaşma doğrultusunda alınan siparişlerin inşası ve teslimi tamamlanmaya devam ediyor.

CANLI BALIK GEMİSİ TÖRENLE DENİZE İNDİRİLDİ

Norveçli firma için inşa edilen Krıstıansund isimli canlı balık gemisi de törenle denize indirildi. DNV-GL klas olarak isimlendirilen gemi 84, 80 metre uzunluğa ve 16, 90 metre genişliğe sahip.

Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek’in de yer aldığı törenle denizle buluşan gemi son hazırlıkların tamamlanması neticesinde Norveç’e gönderilecek.

Vira Haber