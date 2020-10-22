İMEAK DTO'nun Eğitim ve Konferans Programı 28 Ekimde Başlıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın pandemi nedeniyle ertelenen 2020 yılı eğitim ve konferanslarının uzaktan erişim sistemi üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenmesine 28 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlanıyor.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, 2020 eğitim ve konferanslarının yeni dönemi, 28 Ekim 2020 tarihinde, saat 10.00'da Zoom üzerinden düzenlenecek ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Mali İşler ve Vergi Danışmanı Sayın Murat ERİŞTİ tarafından gerçekleştirilecek "Denizcilik Sektörü Vergilendirmesi ve Özellik Arz Eden Konular” başlıklı ders ile başlayacak.

Katılımın ücretsiz olduğu webinara kayıt olmak isteyen üyelerin https://bit.ly/37sUSPs linki üzerinden kayıt formunu doldurmaları gerektiği bildirildi. Formu dolduranlar etkinlik günü ve saatinde, https://bit.ly/3kghjeg linki (etkinlik kodu: 884 6565 6703, şifre: 315145) üzerinden webinara giriş yapabilecekler.

Webinar olarak gerçekleştirilecek konferansta Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS) uygulamaları ile gemi ve yatlarda KDV ve ÖTV işlemlerine değinilecek.

Vira Haber